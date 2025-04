📷 Lazare accompagné d'une bière, Epolo avec Spider-Man... : quand le Standard de Liège se lance dans la tendance des "Starter Packs"

Le Standard suit les tendances sur les réseaux sociaux en créant un "Starter Pack" pour plusieurs de ses joueurs et son coach.

C'est LA tendance des réseaux sociaux ces derniers temps : demander à l'intelligence artificielle de réaliser un "Starter Pack". Le concept est simple : il s'agit d'utiliser la photo d'une personne, qui sera ensuite transformée en dessin 3D, accompagnée de trois objets qui la représentent et la définissent.

Le Standard de Liège a décidé de suivre le mouvement ! Pour Ivan Leko, c'est un ordinateur, un plan tactique et un brassard de coach.

Place maintenant aux joueurs ! Marlon Fossey a été représenté et accompagné d'un drapeau d'Hollywood avec un chou-fleur faisant référence à sa coupe de cheveux ainsi que l'album Brown Sugar de D'Angelo. Henry Lawrence, lui, a eu droit à un pull avec écrit "I love London", une montre et une tétine.

Matthieu Epolo a, quant à lui, été affiché avec des gants, une plaque d'immatriculation avec inscrit "Bebeto" et un costume de Spider-Man. Dennis Ayensa, c'est une voiture, une canne à pêche et une bague qui le représentent. Lazare Amani est accompagné d'un porte-clé éléphant, de la médaille de la CAN et d'une bière (rappellant un certain Bruges - Standard).

Ibe Hautekiet a eu un un livre de science, un café et un téléphone avec Duolingo. Andi Zeqiri, c'est un poids, des écouteurs et un couteau suisse qui sont présents sur son "Starter Pack". Le dernier joueur utilisé pour la trend est Nathan Ngoy, avec des lunettes, un collier avec une croix de Jésus et une casquette. Bref, l'équipe de community management du Standard s'est bien amusée.