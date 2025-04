Gros coup dur au RFC Liège : le Matricule 4 impacté par la fermeture des magasins Cora

La fermeture des magasins Cora impacte le RFC Liège, qui devra se trouver un nouveau partenaire. Le directeur commercial et opérationnel des Sang et Marines éclaire la situation.

C'est l'information qui fait beaucoup de bruit en Belgique ces derniers temps : la fermeture des hypermarchés Cora. Si cette news a de nombreux impacts sur plusieurs points, il en est aussi question d'un point de vue football au... RFC Liège.

La marque étant l'un des plus grands sponsors du club avec son magasin à Rocourt, c'est un véritable coup dur pour l'équipe actuellement classée à la neuvième place de la Challenger Pro League. "Le Cora, c’est l'un de nos partenaires 'panneaux' importants après tous ceux qui sont sur les équipements et qui sont souvent les grands partenaires des clubs sportifs," confie le directeur commercial et opérationnel du club liégeois, Alain Pappaert, au micro de la RTBF.

Un coup dur pour les ventes

"Si vous regardez au-dessus de la tribune, vous voyez un grand panneau à leurs couleurs. Cora a parrainé les équipes de jeunes pendant quelques années. Ça, ça s’est arrêté il y a deux ans," poursuit-il.

D'un point de vue vente d'équipements, c'est également un gros problème pour les Sang et Marine : "Nous avons aussi chez eux un point de vente merchandising. C’est là que nous réalisons le plus gros chiffre après le fan shop qui se trouve dans le stade."

"J’espère que quelqu’un d’autre va occuper le bâtiment, que la galerie continuera et, peut-être, qu’on aura la chance de pouvoir discuter avec ces gens," conclut-il.