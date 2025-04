"C'était peut-être la première fois qu'on pouvait prendre plus que ce que l'on méritait" : Rik De Mil réaliste après le match nul contre Westerlo

Rik De Mil l'avoue, Charleroi ne méritait pas mieux qu'un nul ce vendredi soir face à Westerlo ! Le coach carolo revient sur cette rencontre.

Charleroi n'a pas réussi à faire mieux qu'un match nul, le score de 2-2, face à Westerlo ce samedi soir. Un résultat qui peut être vu comme frustrant, d'autant plus que Žan Rogelj permettait aux Zèbres de prendre les devants à la 90e avant que Griffin Yow remette les compteurs à zéro dans le temps additionnel.

"C'est toujours difficile de jouer ici. On a fait face à une bonne équipe. En première mi-temps, ce n'était pas si mauvais. Après, en seconde période, ils ont été meilleurs que nous. Ils se sont créés beaucoup d'occasions," souligne l'entraîneur carolo, Rik De Mil, au micro de DAZN.

Charleroi est passé tout près de la victoire, ce qui n'était pas forcément mérité, selon le coach : "On a su souffrir ensemble, ce qui démontre une belle mentalité. Aujourd'hui, c'était peut-être la première fois qu'on pouvait prendre plus que ce que l'on méritait."

L'ancien T1 des Campinois aurait pu réaliser une bonne opération avec son équipe en cas de succès, mais ce but en toute fin de match est un gros coup sur la tête. "S'il y a de la frustration pendant le match, je préfère voir ça. Cela montre que les joueurs ont envie de gagner. Ce match nul est correct, mais on ne peut jamais perdre en encaissant un but à une minute de la fin. On a envie de jouer ces Play-offs 2 à fond."

"Ce soir, les deux équipes ont montré qu'elles voulaient vraiment jouer le coup à fond. Je trouve que ce match était amusant tactiquement. J'avais dit dès le début que Westerlo figurerait parmi les favoris de ces Play-offs, donc avec ce 5/9 dont deux matchs à l'extérieur, on peut être content," conclut-il.

Daan Heymans d'accord avec son coach

Daan Heymans est lui aussi réaliste : "On ne méritait pas plus qu'un point ce soir. Après, quand on marque en fin de rencontre, on ne doit jamais encaisser de la sorte. On était peut-être encore trop dans les émotions du 2-1. On n'a pas été attentif sur ce dernier long ballon, ce qui nous a coûté cher. Concernant les discussions avec Stulic, c'était par rapport aux plans tactiques mis en place par le coach, rien de bien grave."