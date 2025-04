Eden Hazard se prononce sur l'avenir de Kevin De Bruyne et Romelu Lukaku : "C'est clair, le football belge y gagnerait"

Après dix années impressionnantes, Kevin De Bruyne est en train de vivre ses dernières semaines à Manchester City. Le Diable Rouge a annoncé qu'il quittait les Skyblues à la fin de la saison.

Pour son ancien coéquipier en équipe nationale, Eden Hazard, le moment choisi est logique. "Quand on atteint un certain âge, on a simplement envie de faire autre chose", a-t-il déclaré dans une interview avec la RTBF. L'ancien capitaine des Diables, récemment nommé président d'honneur de la Royale Union Tubize-Braine, comprend parfaitement.

"Dix ans dans l'un des plus grands clubs du monde, ça apporte beaucoup de choses sur le plan sportif et personnel, mais ça entraîne aussi une pression constante. Kevin va avoir 34 ans, et à cet âge-là, on a aussi envie d'explorer d'autres horizons."

"Il en a le droit et il le mérite aussi. Il reste l'un des meilleurs joueurs de la dernière décennie. Laissez-le maintenant choisir ce qu'il veut faire et en profiter un peu."

Les (ex) Diables de retour en Belgique, une bonne nouvelle pour notre football

Un éventuel transfert vers la MLS est sur la table pour Kevin De Bruyne. Eden Hazard avait également cette option quand il a quitté le Real Madrid. "J'y ai réfléchi, il y a eu deux ou trois contacts, mais l'idée de déménager avec toute ma famille ne me plaisait pas. Et j'étais aussi blessé quand j'ai arrêté. Changer de club et se blesser à nouveau, je ne le sentais pas."

Eden Hazard regarde aussi d'autres Diables Rouges qui entament une nouvelle phase de leur carrière. Ainsi, il soutiendrait un retour de Romelu Lukaku à Anderlecht. "Ce serait fantastique pour le football belge et pour les supporters. Romelu est une icône de notre football. Et avec Jan Vertonghen, Thorgan, Toby Alderweireld et Radja Nainggolan qui sont déjà revenus, c'est clair : le football belge y gagne", a-t-il conclu.