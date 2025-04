🎥 Un acte très symbolique vu la catastrophe d'il y a quatre ans : quand Valence remercie le Standard pour son geste de très grande classe

La région de Valence panse toujours ses plaies après les inondations d'octobre dernier. Elle a notamment pu compter sur l'aide du Standard.

Les 29 et 30 octobre 2024 resteront à jamais comme deux jours noirs pour l'Espagne. Des torrents d'eau se sont abattus, causant près de 240 morts et disparus, tout en causant des dégâts matériels colossaux.

L'eau a tout dévasté sur son passage dans les rues, causant l'une des plus graves catastrophes naturelles de l'histoire de l'Espagne. Six mois plus tard, les habitants sont toujours bouleversés.

Conscient de son rôle social face à ce drame, le club de football de Valence s'est mobilisé pour financer au travers de sa fondation plusieurs programmes venant en aide aux sinistrés.

Le Standard solidaire

Hier, les Valenciens ont publié une vidéo sur leurs réseaux sociaux, montrant la nouvelle figure du CEIP Paluzié, un établissement scolaire complètement rénové après avoir été touché de plein fouet par les inondations.

Le club n'a pas manqué de remercier le Standard pour son aide. Les Rouches ont contribué à l'achat de matériel scolaire et sportif par le biais de sa Fondation du Standard de Liège. Un acte qui honore les Liégeois, eux-mêmes très durement touchés par de graves inondations en 2021.