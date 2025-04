Un attaquant d'Anderlecht, qui a pris part à de nombreuses rencontres cette saison avec les Mauves, sur le départ ?

Luis Vázquez semble tout proche de quitter le Lotto Park. Arrivé l'été dernier en provenance de Boca Juniors pour 4,5 millions d'euros, il n'a pas réussi à répondre aux attentes placées en lui.

Avec seulement 11 buts en 66 matchs, l'impact de Luis Vázquez à Anderlecht reste limité. Le club ne le considère plus comme une alternative crédible à Kasper Dolberg. Après l'échec de leur première cible, Juninho de Qarabag, qui a choisi un club saoudien, Séville s'est montré intéressé par l'attaquant argentin lors du mercato hivernal.

Anderlecht était prêt à envisager un transfert, mais seulement pour une offre adéquate. Si les Bruxellois espéraient initialement récupérer leur investissement de 4,5 millions d'euros, la valeur marchande de Vázquez a chuté à environ trois millions d'euros. Le directeur sportif Olivier Renard a précisé que le départ de l'Argentin ne se ferait que si un remplaçant était trouvé. L'arrivée d'Elyess Dao en provenance d'Amiens, directement intégré à l'équipe première, semble annoncer un futur sans Vázquez.

Avec 790 minutes de jeu cette saison et un rôle de remplaçant, le temps de jeu limité de Vázquez reflète son statut de moins en moins important dans l'équipe. Il a malgré tout presque pris part à la presque intégralité des matchs de Pro League cette saison, mais a souvent grappillé des minutes. Son style de jeu, marqué par un engagement physique mais un manque de finesse technique, ne correspond plus au système de jeu d'Anderlecht.

Et s'il restait en Belgique ?

Outre Séville, le STVV a également été mentionné comme une destination possible pour l'attaquant, où il pourrait bénéficier de plus de temps de jeu. Un prêt semble être une option avantageuse pour toutes les parties, d'autant plus qu'Anderlecht cherche à renforcer son attaque.

Sous contrat jusqu'en 2028, Vázquez reste lié à Anderlecht pour plusieurs années, mais il apparaît que les deux parties seraient prêtes à se séparer. Le prochain mercato déterminera si l'Argentin pourra relancer sa carrière ailleurs.