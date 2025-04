Ivan Leko confirme plusieurs forfaits pour Standard - Westerlo et évoque le départ potentiel de son capitaine : "Il ne peut pas partir pour des cacahuètes"

Ivan Leko a confirmé le forfait de Gavin Bazunu et la titularisation de Matthieu Epolo pour la réception de Westerlo. Le coach des Rouches s'est aussi exprimé sur la situation de son capitaine, cité sur le départ en MLS.

Une petite semaine après son partage contre Dender, c'est la réception de Westerlo qui attend le Standard, ce samedi soir (20h45). Une rencontre pour laquelle, Ivan Leko alignera une nouvelle fois Matthieu Epolo, puisque Gavin Bazunu est toujours blessé. L'Irlandais ne sera pas de retour tout de suite et pourrait avoir déjà disputé son dernier match avec le Matricule 16.

"Bazunu sera assurément absent ce week-end, on verra pour la suite. Ce sera difficile qu'il revienne très vite, on verra pour son avenir au club. Bates, Szalai et Zeqiri ne seront pas non plus présents. Seuls les joueurs à 100 % joueront et ce n'est pas leur cas", a déclaré l'entraîneur des Rouches en conférence de presse, ce vendredi.

Marlon Fossey, futur premier capitaine des Rouches ?

Cette semaine, le Standard a été approché par le club de New York City, en MLS, concernant un éventuel transfert d'Aiden O'Neill. Ivan Leko n'a rien confirmé, est resté évasif sur l'état de santé de son capitaine, mais a lancé un petit message à la direction en place : si le capitaine part, ça ne doit pas être pour rien.

Le Standard ne peut pas vendre son capitaine pour des cacahuètes"

"Aiden O'Neill s'entraîne, il n'était pas prêt physiquement la semaine dernière. Son départ ? Ce serait une grande chose puisqu'on l'a nommé capitaine en début de saison. Quand le club n'avait rien, il lui a donné un nouveau contrat, ça dit beaucoup sur son importance."

"Mon opinion est que s'il doit partir, ça doit être pour quelque chose et pas des cacahuètes. Il est capitaine du Standard et international australien, il a de la valeur. La décision ne m'appartient pas, mais on ne peut pas perdre notre capitaine pour des cacahuètes", a lancé Leko, avant de confirmer que le cas échéant, Marlon Fossey deviendrait le nouveau porteur de brassard.

Mettre fin à cette série noire et revenir sur la tête des Europe Play-Offs

Le Standard n'a plus gagné en Play-Offs 2 depuis 23 matchs mais n'est qu'à deux petits points de la tête de ceux-ci. Il y a donc une bonne opération à réaliser face aux Campinois, mais une défaite pourrait sérieusement affaiblir les chances du Matricule 16.

"La victoire serait très importante pour nous, car ça commence à jouer dans les têtes. Il faut gagner et on le sait, mais on se concentre sur ce qu'on contrôle, à savoir notre travail et notre préparation. On n'a pas gagné les trois premiers matchs, mais je suis content de la mentalité. Il manque quelque chose au niveau technique, mais je peux vivre avec ces matchs", a conclu Ivan Leko.