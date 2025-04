"J'ai été très émotif durant la semaine" : les premiers mots de Frédéric Taquin, qui donne rendez-vous aux supporters de La Louvière sur la Place Mansart

La RAAL est passé par toutes les émotions ce soir à Lommel. Un sentiment qui se ressent dans les premiers mots de l'entraîneur Frédéric Taquin.

Plusieurs visages ont marqué cette remontée de la RAAL au plus haut niveau. Parmi eux, difficile de passé à côté de Frédéric Taquin, qui a pris l'équipe en charge en 2017, quand elle était encore au plus bas, en D3 Amateurs.

L'entraîneur des Loups a sans doute pensé à ces 197 matchs dirigés précédemment jusqu'à ce jour de gloire. Car avant Lommel, la route a été longue, passant par Ciney, Couvin-Mariembourg, Tilleur, Durbuy, Rebecq et bien d'autres déplacements.

Après le dernier coup de sifflet de l'arbitre, Taquin était étonnamment lucide : "C'est un scénario comme on a souvent connu cette saison. La RAAL est menée et elle renverse la situation. Ca a été chaud, intense en termes d'émotions. On a senti le public abattu quand on encaisse ce but, mais 30 secondes plus tard, ils chantaient de nouveau", explique-t-il au micro d'Antenne Centre. "On a été chercher une montée en première division un pour une ville qui le mérite. Je pense qu'on a rendu les gens heureux et fiers de leurs couleurs, c'est le plus important".

La renaissance de tout un club

Le coach louviérois ne réalise pas encore tout à fait : "Je suis encore en décalage par rapport à la situation. Je me suis imaginé plein de scénarios. J'ai été très émotif durant la semaine quand j'étais seul, je me suis tout imaginé sauf ça. Que ce soit pendant ou après le match, je suis resté très lucide. En fait, je me suis tellement conditionné à rester lucide pour faire les bons choix que je n'arrive pas encore à en sortir. Je serai content quand j'arriverai à profiter avec tout le monde".

Frédéric Taquin a conclu par quelques mots pour les supporters, notamment ceux qui n'ont pas su être présents à Lommel pour faire la fête : "Les gars, je vous dis merci pour tout, je vous souhaite le meilleur et j'espère qu'on pourra se voir sur la Place Mansart à notre retour pour nous accueillir, j'espère que vous serez nombreux pour faire la fête ensemble. Je sais que vous être fiers, ça remplit mon coeur de bonheur".