Le RWDM s'apprête à vivre 90 minutes en enfer : "On a eu une réunion entre le staff et les joueurs"

Le RWDM a une troisième et dernière occasion de remonter en D1A ce soir. Pour cela, il faudra parvenir à contenir Zulte Waregem.

La donne est simple pour le RWDM : là où seule la victoire assurait la montée contre Lommel la semaine dernière, il ne faudra "que" décrocher un partage ce vendredi. Mais les guillemets sont de rigueur car ce partage, il faudra le décrocher sur le terrain de Zulte Waregem, qui devra absolument gagner et jouera donc dans une chaude ambiance.

Les hommes de Yannick Ferrera doivent se remobiliser après deux balles de match manquées : "Nous avons plutôt bien digéré cette déception car nous savions qu'il nous restait encore un match", explique Gaëtan Robail, dans des propos relayés par La Dernière Heure.

Une finale, ni plus ni moins

En face, Zulte aura également la pression, surtout après la défaite à Lokeren : "Cela signifie que nous sommes toujours premiers. Même si cela a rajouté des regrets puisqu'en battant Lommel, nous aurions été sacrés champions".

Comment repartir de l'avant après de tels regrets ? "On a eu une réunion entre le staff et les joueurs. Le staff voulait savoir si dans nos têtes, nous étions prêts à réaliser de grandes choses ce vendredi. Tout le monde a dit ce qu'il avait à dire, espérons que les paroles se mêlent aux actes dès le coup d'envoi".

L'enjeu prendra-t-il le pas sur le jeu à l'Elindus Arena ? "La différence va se faire avec les pieds mais surtout dans les têtes. Si on joue avec le cœur, on fera un grand match et on finira le boulot ce vendredi".