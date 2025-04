"Nous allons simplement y aller avec un bon état d'esprit" : Charleroi est prévenu pour son match de ce samedi

Malines et l'OH Louvain ont partagé les points à l'AFAS Stadion dimanche dernier. Les Malinois ont dominé les débats, mais ont gaspillé plusieurs occasions qui auraient pu leur permettre de décrocher la victoire. Il faudra impérativement améliorer la finition lors du prochain match contre Charleroi.

"Nous aurions évidemment préféré gagner, mais nous nous contentons de ce match nul. Nous voulons jouer un rôle dans la lutte pour la première place du groupe", déclare Fred Vanderbiest, le coach de Malines, en ouverture de son analyse après le match nul contre l'OH Louvain.

"Nous continuons à jouer notre jeu et à aller de l'avant, et c'est positif. La dynamique de l'équipe est bonne, et cela ne dépend que des joueurs."

"Si nous gagnons nos matchs à domicile et prenons un point à l'extérieur, nous nous rapprocherons suffisamment, je l'ai toujours dit. Maintenant, nous devons inverser la tendance et gagner à l'extérieur une fois", explique l'entraîneur.

Il faudra donc commencer à Charleroi : "Un match clé samedi ? Non, c'est bien trop tôt pour cela. Il y a maintenant dix matchs au lieu de six au total, tout le monde doit encore jouer contre tout le monde."

"J'espérais que nous puissions garder la victoire à domicile, donc Charleroi aurait dû gagner, mais nous allons simplement y aller avec un bon sentiment et si nous jouons comme nous le faisons actuellement, nous devrions pouvoir en récolter quelque chose là-bas également."