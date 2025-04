Seule une équipe fait mieux en Europe : la statistique folle encore accentuée par l'Union contre Anderlecht

L'Union Saint-Gilloise atteint son pic de forme au meilleur moment de la saison. Défensivement, l'équipe a retrouvé toute sa solidité.

Lors de ses trois victoires pour débuter les Playoffs, l'Union Saint-Gilloise a surtout marqué les esprits en inscrivant dix buts en trois matchs. Mais défensivement aussi, les hommes de Sébastien Pocognoli ont assuré en ne concédant qu'un but, ne laissant à l'adversaire que très peu d'occasions.

Même si le calendrier a permis à l'Union de monter en puissance en débutant les Playoffs face aux trois équipes présentées sur papier, et au classement, comme les plus abordables, il n'en fallait pas beaucoup pour que des attaquants de la trempe de Kasper Dolberg, Vincent Janssen ou Dante Vanzeir profitent du moindre faux pas.

Grâce à la nouvelle cleansheet contre Anderlecht, Anthony Moris a consolidé sa première au classement des gardiens présentant le plus de matchs sans prendre de buts. Le portier luxembourgeois en est à quinze en championnat depuis le début de saison.

Une équipe bien équilibrée

Seul le Slavia Prague a fait mieux en Europe avec 19 cleansheets depuis le début de saison. Si l'on englobait également la Coupe de Belgique et l'Europa League, l'Union monterait même à 18 matchs sans encaisser.

À égalité avec le Saint-Gillois, l'Ajax Amsterdam et la Juventus sont aussi à 15 cleansheets. Une performance qui illustre encore un peu plus le travail de Sébastien Pocognoli, qui a pourtant apporté sa touche en faisant de l'Union une équipe avec plus de maîtrise balle au pied. Son équipe maintiendra-t-elle la cadence avec pratiquement une cleansheet tous les deux matchs de championnat ?