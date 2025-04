"Les m*rdes c'est vous" : un club français historique est officiellement relégué en National 1 !

Le SM Caen est relégué en National 1 ! Retour sur la tension qui régnait après une nouvelle défaite des Caennais envoyant le club officiellement à la relégation.

La saison cauchemardesque du SM Caen en Ligue 2 s'est confirmée ce vendredi : le club français est officiellement relégué en National 1. L'équipe historique, dont Kylian Mbappé est l'actionnaire majoritaire, s'est incliné face à Martigues sur le score de 0-3. Les Normands ont rapidement été menés : après 17 minutes de jeu, le score était déjà de 0-2 avant qu'un dernier but vienne enfoncer le clou à la 50e.

Les supporters caennais étaient évidemment très déçus et ont décidé de le faire savoir avec ces messages sur plusieurs banderoles : "Direction, joueurs : tous coupables, tous dehors", "Malherbe c’est nous, les m*rdes c’est vous." Cette défaite est la... 20e du club français cette saison.

La fin de soirée a d'autant plus été terrible puisque, après ce revers, des dizaines de fans sont descendus sur le terrain afin de montrer leur mécontentement. Plusieurs ont eu une discussion tendue avec les joueurs. Ces scènes ont contraint le club à diriger directement les acteurs vers le tunnel.

Ces derniers n'osaient pas prendre la parole au micro du diffuseur, tellement la tension était présente. Ce qu'il faut retenir et ce qui est difficile donc à avaler pour les supporters, c'est que c'est la première fois depuis 1984 que l'équipe ne jouera pas dans au moins l'une des deux premières divisions.

La réaction du coach

Le coach Michel Der Zakarian a finalement pris la parole en conférence de presse : "La performance de ce soir est à l’image de ce qu’on fait défensivement actuellement. Prendre trois buts, un corner et deux centres. Nous, je ne sais pas combien de centres on a mis, il n’y a pas un ballon qui est arrivé sur un partenaire. C’est une grosse déception de ma part. Je ne connaissais pas le club, je venais jouer ici en tant qu’adversaire. Et quand je vois les infrastructures qu’il y a, le club que c’est, le public qu’il y a, le stade qu’il y a… c’est dommage de se retrouver en National aujourd’hui."