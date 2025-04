🎥 La messe est dite pour Leicester City : Wout Faes et Bilal El Khannouss officiellement rélégués !

Match de gala et match des extrĂȘmes au King Power Stadium entre des Foxes, avant-derniers de Premier League, qui accueillaient le leader. Mais la rencontre Ă©tait Ă©galement celle qui pouvait officiellement sceller le sort des locaux.

A six rencontres de la fin de la saison, Liverpool fonce vers le titre de champion d'Angleterre. Une superbe performance pour Arne Slot, dès sa première saison sur le banc des Reds.

En déplacement à Leicester, Liverpool pouvait être champion sans jouer en cas de défaite d'Arsenal. Mais le doublé de Leandro Trossard a permis aux Gunners de ne pas tomber dans le piège du promu (lire ICI).

Avec Wout Faes et Bilal El Khannouss au coup d'envoi, les Foxes ont fait ce qu'ils ont pu pour tenir tête au leader. Mais au final, un but d'Alexander-Arnold (76e) a été suffisant pour sceller le score final du match et la victoire des Reds.

La défaite condamne surtout les Foxes à la relégation, un destin prévisible vu la très pauvre seconde partie de saison. En effet, leur dernière victoire remonte au... 26 janvier. S'en sont suivies huit défaites et un nul en championnat. Voilà de quoi prédire un été agité pour Wout Faes et Bilal El Khannouss au niveau des transferts.

Les Reds accueilleront Tottenham dimanche prochain et pourront célébrer le titre devant leur public en cas de victoire face aux Spurs.