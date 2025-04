"Il a été très agressif avec ses incroyables qualités" : Guardiola encore impressionné par l'entrée foudroyante de Doku face à Everton

En douze minutes chrono, Doku a retourné la rencontre contre Everton. Une entrée foudroyante saluée par Guardiola et Gündogan.

Quand le temps presse et que le match semble s'échapper, Pep Guardiola sait qu'il peut compter sur son joker belge. Ce samedi, Jérémy Doku a encore prouvé qu'il était bien plus qu'un simple remplaçant. Entré en jeu à la 78e minute du match contre Everton, l'ailier des Diables Rouges a apporté ce souffle décisif qui fait souvent la différence entre un match nul et une victoire.

Les réactions du banc technique et des joueurs ont été sans équivoque. "Jérémy a été très bon." a souligné Guardiola dans sa conférence post-match. "Il a été très agressif avec ses incroyables qualités." Un avis partagé par Ilkay Gündogan : "Il n'aurait pas pu faire mieux en termes d'impact au bon moment."

Ce qui fait la particularité de Doku, c'est sa capacité à transformer chaque possession en opportunité. Gündogan l'explique parfaitement : "Il est tellement fort pour garder le ballon dans les situations de un contre un qu'il nous permet de reprendre notre souffle. Il est capable de s'infiltrer dans les seize mètres, d'empêcher deux ou trois adversaires de s'emparer du ballon et de créer de l'espace pour d'autres joueurs."

L'analyse du deuxième but montre précisément cette intelligence de jeu. Comme l'a relevé Gündogan : "Il a créé de l'espace pour d'autres joueurs, comme il l'a fait sur le deuxième but. C'est une qualité dont nous avons besoin." Une dimension qui complète parfaitement son explosivité naturelle.

Alors que la saison entre dans sa phase cruciale, Doku représente bien plus qu'une option de banc. Ses apparitions en cours de match apportent cette énergie et cette créativité qui peuvent faire la différence dans les rencontres serrées.