Le Real Madrid a eu chaud mais ne lâche pas Barcelone et s'accroche dans la course au titre !

Thibaut Courtois était titulaire pour la réception de l'Athletic Bilbao au Santiago Bernabeu. La victoire était obligatoire suite à celle du Barça, afin de rester dans la course derrière les Catalans.

Suite à son élimination de la Ligue des Champions, le Real Madrid doit désormais se concentrer sur la course au titre et ne devait pas laisser filer de points à domicile.

Opposé à des Basques en confiance et qualifiés pour le dernier carré de la Ligue Europa, le Real dominait le jeu mais peinait à créer le danger. Le début de partie était équilibré même si les locaux dominaient largement la possession.

Après un premier acte pauvre en occasions, le Real se montrait bien plus dangereux mais ni Rodrygo, ni Camavinga ne parvenaient à battre Unai Simón. Les Basques restaient regroupés et ne donnaient pas de travail à Thibaut Courtois. En face, Bellingham tentait, suivi par Valverde puis Rodrygo mais toujours sans succès.

Vinícius Júnior ouvrait enfin le score à dix minutes du terme. Mais le but du Brésilien était finalement annulé par la VAR pour un hors jeu d'Endrick au début de l'action. Les Madrilènes poussaient et c'est finalement dans le temps additionnel que Federico Valverde faisait sauter le verrou. Excentré sur la droite du but, l'Uruguayen décochait une volée dans la lucarne de Simon.

Le titre n'est pas encore perdu, le Real Madrid s'accroche au leader, le FC Barcelone qui compte quatre points de plus.