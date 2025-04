Lourdement battu par Charleroi, le coach de Malines séduit par un joueur adverse : "Sans lui, c'est le jour et la nuit"

Fred Vanderbiest a essuyé une lourde défaite avec le KV Malines face à Charleroi 3-0. Si des grands clubs cherchent encore des talents dans le championnat local, il pourrait leur recommander un joueur.

Après la défaite 3-0 à Charleroi, Fred Vanderbiest a bien analysé la situation : la précision dans les deux surfaces a fait la différence. L’entraîneur intérimaire du KV Malines a notamment été marqué par un joueur adverse.

"Un Charleroi avec ou sans Guiagon, c’est le jour et la nuit. Je ne veux pas discréditer les autres joueurs, ni les nôtres, mais lui, c’est l’élite en Belgique. Quand il est en forme, il peut faire basculer un match."

Pour Vanderbiest, ce n’est pas un hasard si l’Ivoirien était absent lors de la victoire de Malines à Charleroi il y a quelques semaines en championnat. "C’est justement ce qui a tout changé." Un conseil à l’adresse des grands clubs en quête de renforts : "Guiagon mériterait clairement d’être sur leur liste."

Un adversaire de qualité

Le joueur apporte une dynamique énorme à l’équipe de Rik De Mil, mais Vanderbiest salue aussi la qualité globale de l’effectif. "Charleroi, ce n’est pas n’importe quelle équipe. Quand on voit le niveau des joueurs sur le terrain ou sur le banc… Si des types comme Guiagon ou Titraoui s’enflamment, ils peuvent compliquer la vie aux meilleures équipes."

"Si on parvient à tenir face à ce Charleroi comme on l’a fait, même à 2-0 et 3-0, c’est encourageant. Il faut garder la tête froide. Le premier but encaissé, à ce niveau, est impardonnable."

Une attaque plus dangereuse, mais moins efficace

Si la défense a montré des failles, Vanderbiest note aussi un paradoxe offensif : "Un 2-2 à la mi-temps n’aurait pas été volé. On a créé plus de chances contre Louvain et Charleroi que contre Dender… et pourtant, on avait marqué cinq buts ce jour-là. Maintenant, l’objectif est clair : prendre les trois points au prochain match à domicile. Ensuite, on verra."