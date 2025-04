Mauvaise nouvelle pour Christian Benteke, Kevin Denkey rend hommage à un joueur décédé, Hugo Cuypers score

Soirée mouvementée pour les Belges et Belgicains en Major League Soccer. Christian Benteke est sorti blessé à la demi-heure, tandis que Kevin Denkey a rendu hommage à un joueur décédé.

Mauvaise nouvelle pour Christian Benteke lors du match entre les NY Red Bulls et D.C. United. Le meilleur buteur de la saison 2024 de MLS, déjà auteur de 5 buts en 8 matchs cette saison, est sorti blessé à la 29e minute de jeu.

Cela n'a pas empêché D.C. de l'emporter 1-2, mais le club de la capitale étatsunienne reste engoncé à la 13e place de la Conférence Est après un début de saison médiocre.

Plus haut au classement, on retrouve le Cincinnati FC d'un certain Kevin Denkey, qui s'est imposé 2-3 sur la pelouse du Chicago Fire. L'ancien buteur du Cercle de Bruges a inscrit le second but de ses couleurs à la 42e minute, et Cincinnati est actuellement premier ex-aequo en Conférence Est.

Llegó el GOOL del desempate para @fccincinnati con Kévin Denkey tras asistencia de Sergio Santos 🇧🇷.



Denkey dedica su anotación. pic.twitter.com/vZrztjAQDD — MLS Español (@MLSes) April 20, 2025

Denkey, après son but, a dévoilé un t-shirt en hommage à l'attaquant gabonais Aaron Boupendza, décédé cette semaine à l'âge de 28 ans suite à un tragique accident en Chine. Il est tombé du 11e étage de son immeuble, où se trouvait son frère ; les pistes du meurtre comme du suicide ne sont pas excluses.

Boupendza a joué pour le Cincinnati FC en 2023-2024. Avant cela, en 2020-2021, il finissait meilleur buteur du championnat turc avec 22 buts en 36 matchs. Depuis cette année, il évoluait au Zhejiang Pro, en Chine.

Dans le même match, Hugo Cuypers a marqué l'un des deux buts du Chicago Fire, en vain.