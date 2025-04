Romelu Lukaku champion d'Italie ? Le Napoli revient de loin et se relance dans la course au titre !

La fin de saison s'annonce palpitante du côté de la Serie A où le Napoli et l'Inter sont désormais au coude à coude dans la course au Scudetto.

Le Napoli a réalisé la bonne affaire du week-end après sa courte victoire (0-1) arrachée en fin de match hier sur la pelouse de Monza. Aujourd'hui en fin d'après-midi, l'Inter a subi une défaite (0-1) dans les arrêts de jeu sur la pelouse de Bologne.

Pour l'Inter, il s'agit de la première défaite en championnat depuis le 16 février. Au classement, l'Inter et Napoli se partagent désormais la première place avec 71 points, même si les Nerazzurri ont une meilleure différence de buts.

Cela annonce donc un finish palpitant et passionnant, et un titre potentiel pour Romelu Lukaku et Cyril Ngonge. Mais les Partenopei devront encore gérer la réception de Torino, un déplacement à Lecce, Genoa à domicile, un dernier déplacement à Parme puis l'ultime rencontre de la saison à domicile face à Cagliari.

Un calendrier bien chargé pour l'Inter

L'Inter a un calendrier bien plus chargé et pourrait y laisser des plumes... En effet, les hommes de Simone Inzaghi doivent encore faire face à la Roma puis Verona (domicile), un déplacement à Torino, la réception de la Lazio puis un déplacement à Como pour ponctuer la saison.

Mais outre la Serie A, l'Inter est encore en lice en Ligue des Champions avec une double confrontation face à Barcelone qui l'attend, ainsi qu'en coupe d'Italie avec une finale contre l'AC Milan.