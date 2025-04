🎥 "Je suis désolé" : auteur d'un doublé, Lucas Stassin s'explique sur la phase polémique qui aurait bien pu lui valoir un carton rouge face à l'OL

Auteur d'une prestation XXL avec deux buts à son compteur, Lucas Stassin a une fois de plus fait énormément parler de lui en France suite à la victoire de Saint-Étienne sur le score de 2-1 dans le derby face à l'OL.

L'ancien anderlechtois est évidemment très content en zone mixte : "C'est incroyable franchement, quand tu joues au foot et que tu arrives à faire plaisir aux gens de cette manière et en plus je sais qu'à chaque but qu'il y a, les gens ici ils descendent et ils deviennent fous. Ça me rend heureux franchement !"

"Avec l'ambiance qu'il y avait, on sait que c'est un match hyper important à leurs yeux donc je suis très content d'avoir pu mettre les deux buts et donner la victoire," poursuit-il.

La faute sur Tolisso

Mais une phase aurait pu tout changer. À la 22e minute de jeu, le joueur belge écrase la jambe de Corentin Tolisso suite à un contact où il voulait récupérer le ballon. L'arbitre choisit de donner un carton rouge avant de se faire déjuger par la VAR et de mettre un carton jaune. "C'est une chance d'avoir pu continuer le match parce qu'on sait que ça aurait pu être un tournant si on terminait à 10. Mais voilà, c'est la décision de l'arbitre et on fait avec. J'ai eu des nouvelles de Corentin Tolisso ? Non, pas encore."

"Est-ce que je vais en prendre ? En tout cas j'ai été lui dire pardon, c'est pas un geste que je voulais faire. Dans tous les cas, je ne voulais pas le blesser. C'est un geste que j'ai pas voulu faire. Je n'avais pas l'intention de le blesser, je voulais récupérer la balle donc je suis désolé en tout cas," conclut le natif de Braine-le-Comte.