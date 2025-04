La goutte de trop pour Wouter Vandenhaute ? "Les supporters d'Anderlecht pourraient enfin être entendus"

Après le triste 0-0 face à l'Antwerp, une large banderole "Wouter Buiten" a de nouveau été déployée dans les travées occupées par les Ultras anderlechtois.

Ce n’est pas la première fois que les supporters d'Anderlecht se retournent ouvertement contre le président Wouter Vandenhaute. Mais cette fois, la contestation semble atteindre un niveau inédit. La colère des fans ne s’explique pas uniquement par les performances sur le terrain : elle est aussi le fruit de plusieurs années d’instabilité chronique au sein du club. L’analyste Hans Vandeweghe y décèle un schéma récurrent.

D’après lui, la situation actuelle diffère des précédentes. "Il se pourrait bien que, cette fois, le propriétaire Marc Coucke prête réellement l’oreille aux protestations", explique-t-il dans De Morgen. La pression autour de Vandenhaute s’intensifie, et il reste à voir combien de temps encore Coucke continuera de le soutenir.

Son limogeage ne fera pas avancer le club, mais Vandenhaute n'a pas fait progresser Anderlecht non plus"

Vandeweghe tempère toutefois les effets d’un éventuel départ. "Le limogeage d’un président ne fera pas avancer le club. Mais force est de constater que Vandenhaute, avec sa politique catastrophique en matière de ressources humaines, n’a pas fait progresser Anderlecht non plus." Les critiques sur ses choix sportifs s’accumulent, d’autant plus que les résultats se font attendre en Champions Play-Offs.

L’analyste entrevoit malgré tout une lueur d’espoir. Anderlecht a encore toutes ses chances de décrocher un ticket européen via le championnat et la quatrième place. Un sursis possible pour la direction, même si la confiance des supporters est sérieusement entamée.

Avec plusieurs matchs cruciaux à venir et une atmosphère électrique au Lotto Park, les prochaines semaines seront déterminantes. Si les résultats ne suivent pas, la contestation ne fera que s’amplifier.