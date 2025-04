Le voilà enfin, 97 jours plus tard : Amando Lapage a finalement commencé un match avec Westerlo, mais n'a pas vraiment eu l'occasion de se révéler contre un faible Standard

Amando Lapage n'avait pas beaucoup d'opportunités de temps de jeu au Sporting d'Anderlecht. Le petit-fils de Peul Van Himst a décidé de rejoindre Westerlo en fin de mercato hivernal, mais il a dû attendre ce déplacement au Standard pour enfin connaître sa première titularisation avec les Campinois.

C'était l'une des déceptions de la fin du mercato hivernal, au Sporting d'Anderlecht. Le jeune Amando Lapage, petit-fils de la légende Paul Van Himst, a quitté le Lotto Park pour Westerlo afin de recevoir davantage de temps de jeu.

Toutefois, les choses ne se sont pas passées comme prévu pour le défenseur central de 20 ans, qui a dû attendre ce déplacement au Standard, en Europe Play-Offs, pour connaître sa toute première titularisation avec les Campinois, lui qui n'était monté au jeu qu'à une seule reprise.

S'il n'a pas eu beaucoup de pain sur la planche tant l'allant offensif des Rouches était faible, voire inexistant, Amando Lapage était heureux d'avoir été titularisé par Timmy Simons. Pour lui, il s'agissait surtout de remplir son rôle, sans faire d'erreur, lui qui n'avait plus commencé un match officiel depuis le 12 janvier et l'Anderlecht - Bruges de la 21e journée de championnat, juste avant son départ.

"Avec les RSCA Futures, j'assumais un rôle de leader. Ici, j'apprends en observant mes coéquipiers. Nous avons énormément de qualité dans l'effectif, mais nous devons encore mieux l'exploiter", déclarait-il au coup de sifflet final.

Il n'était pas directement coupable, mais Amando Lapage était impliqué sur l'ouverture du score du Standard. Selon lui, il n'aurait rien pu faire d'autre sur cette action.

"Je devais faire un choix et je ne pouvais pas attaquer Fossey directement. Il a fait une course et a immédiatement centré. Il est difficile de défendre une telle passe", a conclu un Lapage que l'on pourrait revoir d'ici à la fin de la saison.