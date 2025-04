Charleroi comme favori des Playoffs ? "Les supporters ont le droit de rêver d'Europe, mais..."

Charleroi se déplace à Dender ce soir. Rik De Mil veut voir son groupe conserver sa bonne dynamique.

Avec le fond de jeu proposé et ce que les joueurs avaient encore à prouver en cette fin de saison, Charleroi apparaissait comme l'un des favoris des Europe Playoffs. Grâce à sa victoire 3-0 contre Malines, le Sporting est désormais le seul leader de la série.

Les Zèbres font maintenant face à deux matchs en quatre jours contre Dender : "On sait que c’est une semaine décisive, non pas pour gagner les Playoffs, mais pour se donner la possibilité de disputer quatre finales ensuite. C’est seulement le début. On reste calme et humble", explique Rik De Mil en conférence de presse, dans des propos relayés par Le Soir.

Garder les pieds sur terre

L'entraîneur carolo ne veut pas s'enflammer : "Après les deux matches de cette semaine contre Dender, on verra où on est. Là, c’est beaucoup trop tôt pour parler d’Europe ou de quoi que ce soit. Les supporters ont bien sûr le droit de rêver d’Europe, mais on n’en est pas encore là, après quatre matches à peine. On a tout connu cette saison, de la quatrième place à presque les Playdowns. Je suis toujours resté calme et tranquille et c’est encore le cas maintenant".

Lui faire parler de la carotte que représente ce potentiel barrage pour la Coupe d'Europe contre le quatrième des Champions' Playoffs ? Possible mais brièvement : "Ce serait miracle si on venait à être européen, mais aussi la preuve d’un très bon travail".

En attendant, il faudra donc bien négocier ce déplacement à Dender. Charleroi avait battu les promus 5-0 au Mambourg, mais le contexte s'annonce tout autre : "Ce sera très compliqué à nouveau contre cette équipe. Et le terrain ne sera de toute façon pas une excuse. On doit penser à nous plus qu’au terrain ou au style de jeu de notre adversaire. C’est toutefois une équipe avec beaucoup de qualités. Chaque équipe qui joue contre Dender croit qu’elle va gagner, mais ça ne se déroule pas comme ça. C’est difficile de gagner face à cette équipe, du fait de son style de jeu".