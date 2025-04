Maxim De Cuyper affole les grands clubs : un nouveau cador européen entre dans la danse

Le nom de Maxim De Cuyper circule depuis un moment dans les coulisses du marché des transferts, mais cette fois les choses semblent prendre un tournant plus sérieux. Le latéral gauche du Club de Bruges, auteur de belles performances en Belgique continue d'attirer les regards au-delà des frontières. Selon les informations du journaliste italien Fabrizio Romano, c’est désormais la Juventus qui serait prête à passer à l’action.

🚨⚪️⚫️ Juventus will sign a new left back in the summer and they have now added Maxim De Cuyper to their shortlist.



🇮🇹🗣️