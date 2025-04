Sven Vandenbroeck sera-t-il toujours bien l'entraîneur de Zulte-Waregem en Jupiler Pro League ? "On le sait, un club promu doit progresser"

Zulte-Waregem a remporté le titre en Challenger Pro League et fera donc son retour dans l'élite la saison prochaine. Reste à voir ce qui restera tel quel et ce qui changera au stade arc-en-ciel.

Le dénouement fut passionant, vendredi dernier. Grâce à sa victoire contre le RWDM décrochée grâce à un but tardif de Jelle Vossen, Zulte-Waregem a remporté la Challenger Pro League et fera donc son retour dans l'élite la saison prochaine.

Dans les colonnes du média local, le Krant van West-Vlaanderen, l'entraîneur Sven Vandenbroeck a déclaré que ses joueurs avaient la fête tout le week-end, c'est pourquoi les entraînements de la semaine ont été annulés.

Reste à voir si l'ancien entraîneur du Lierse, arrivé au stade arc-en-ciel pendant la trêve estivale, restera sur le banc du club en Jupiler Pro League. "Je pense que le club est satisfait et que nous pouvons poursuivre sur cette lancée", a-t-il assuré de son côté. "On le sait, un club promu doit progresser et c'est ce que nous voulons faire ensemble."

En termes d'infrastructures, Zulte est un club digne de la première division, sans aucun doute. Mais ces dernières années, c'est souvent sa gestion des moments de crise qui l'a poussé vers la pente descendente.

Sven Vandenbroeck espère que ce titre et ce retour en D1A pourront marquer un tournant pour le club, à plus long terme. "On espère avoir inversé la tendance pour s'offrir un avenir prometteur dans les années à venir", a-t-il conclu, en espérant bien rester à bord.