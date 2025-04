John Textor veut jouer un très mauvais coup à l'ASSE et Lucas Stassin

L'AS Saint-Etienne peut-il encore perdre les points acquis contre l'OL, grâce à un doublé de Lucas Stassin ? C'est ce qu'espère le club rhodanien.

Le derby de Rhône-Alpes entre l'ASSE et l'OL s'est terminé par une victoire des Verts, non sans mal et sans une interruption de 45 minutes. Un supporter stéphanois avait en effet jeté une pièce sur un arbitre assistant, forçant l'arrêt temporaire de la rencontre, qui a finalement pu se terminer.

La victoire de Saint-Etienne avait ensuite été entérinée malgré cet arrêt, même si le club risque naturellement de lourdes sanctions - qui peuvent aller jusqu'à un retrait de points sur tapis vert (lire ici). Dans la course au maintien, chaque point aura son importance, et l'ASSE est à égalité avec Le Havre, barragiste.

Et voilà une mauvaise nouvelle, pour le club stéphanois : RMC Sports rapporte ce vendredi que l'Olympique Lyonnais aurait fait une réclamation spéciale auprès de la ligue française afin que le résultat du derby ne soit finalement pas validé.

Cependant, cette réclamation aurait, selon la presse française, très peu de chances d'être reçue favorablement. Foot Mercato précise que "les Gones savent que leurs chances de pouvoir rejouer le match sont presque inexistantes", mais qu'ils "espèrent déclencher « une prise de conscience » auprès de la commission de discipline et des arbitres afin d’être arbitrés de la manière la plus juste possible d’ici la fin de la saison".

Bref : un coup de pression de la part de John Textor, qui n'en est pas à son premier coup d'éclat de la saison en Ligue 1. Lucas Stassin peut souffler : il devrait conserver son doublé - et l'ASSE ses trois points conquis sur le terrain.