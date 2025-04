"Nous voulons réagir devant notre public" : l'entraîneur du KRC Genk, Thorsten Fink, est très clair maintenant que l'Union SG occupe la première place

La lutte pour le titre en Pro League est plus ouverte que jamais. Selon Thorsten Fink, l'entraîneur du KRC Genk, la pression ne pèse désormais plus sur les Limbourgeois.

Le KRC Genk a décroché un maigre point sur 9 et doit désormais se relever. Dimanche, l'Antwerp se rendra à la Cegeka Arena. Le classement, lui, a complètement changé par rapport au week-end dernier.

Après le match nul des Limbourgeois contre l'Antwerp (1-1) et la victoire de l'Union contre le Club de Bruges, la course au titre est plus ouverte que jamais. L'Union occupe la tête avec 43 points, les Blauw en Zwart sont deuxièmes avec 42 points, et Genk complète le podium avec 41 points.

"Il peut encore se passer beaucoup de choses lors des cinq derniers matchs", a commenté l'entraîneur de Genk, Thorsten Fink, au micro de Het Laatste Nieuws. "Maintenant, c'est le Club de Bruges qui a pris un coup dur."

"On verra comment une équipe expérimentée comme la leur va réagir, et comment l'Union va gérer sa place de leader", a poursuivi le technicien allemand, soulignant que la pression ne pèse plus sur son équipe. "De notre côté, nous voulons réagir devant notre public."

"Ces dernières semaines, on a bien vu que tout peut changer très vite. Il peut encore se passer beaucoup de choses dans les cinq derniers matchs. Nous prenons chaque rencontre l’une après l’autre et, en plus, nous jouons trois fois à domicile", a conclu Fink.