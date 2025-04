Salvatore Curaba et Nicolas Frutos évoquent le prochain mercato de la RAAL : "Ils ont souvent un ego surdimensionné et pensent tout savoir"

Cela fait déjà plus d'une semaine que la RAAL a décroché son billet pour la montée en D1A. Mais alors, d'un point de vue mercato, comment le club compte-t-il se préparer ?

Salvatore Curaba, le président, et Nicolas Frutos, le directeur sportif, évoquent le sujet. Un joueur dans le style de Radja Nainggolan n'est en tout cas pas dans les plans du club : "Non. Ce n’est pas dans notre philosophie. D’ailleurs, chez Easi, on ne recrute jamais de manager à l’extérieur."

"Nous devons rendre forts les gens qui sont chez nous. Le plus bel exemple, c’est Djibril Lamego qui vient de très loin mais qui a compris l’intérêt de nous faire confiance. Il est aujourd’hui dans le onze de l’Équipe des Français à l’étranger," pointe l'entrepreneur à Sudinfo.

"Si des joueurs veulent partir, on se mettra autour de la table et nous défendrons nos intérêts. Nos joueurs sont souvent intelligents et comprennent ce qui est mieux pour leur carrière," poursuit Nicolas Frutos. "Des joueurs que nous sommes allés chercher en quatrième division se retrouvent aujourd’hui en D1."

Le club mise beaucoup sur son académie, explique Salvatore Curaba : "Nous voulons amener un ou deux jeunes de notre centre de formation par saison en équipe première. Ils doivent nous apporter un plus sportivement avant de nous offrir une plus-value financière le jour de leur départ. C’est le seul moyen de survivre pour un club belge."

"Honnêtement, je n’aime pas trop recruter des anciens joueurs pros, qui ont souvent un ego surdimensionné et pensent tout savoir. Il y a beaucoup de jeunes talentueux qui se sont formés sans avoir été pros," confie le directeur sportif. "Nous ne cherchons pas des noms ou des anciens joueurs, mais des gens compétents," appuie le président.