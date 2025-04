"Si seulement il pouvait rester fit" : Roméo Lavia a joué une grosse heure et rappelé pourquoi Chelsea continuait à croire en lui

Roméo Lavia était titulaire ce samedi contre Everton, une première depuis le mois de janvier dernier. S'il n'est pas resté sur le terrain tout le match, il a rassuré tout le monde quant à son niveau de jeu.

Tout Chelsea et une bonne partie de la Belgique croisait les doigts ce samedi après-midi. Roméo Lavia était en effet titulaire pour la première fois depuis le 14 janvier dernier, après une nouvelle période d'absence due à des blessures musculaires.

Et face à Everton, le Belge a disputé 67 minutes de très haut niveau. Visiblement pas victime du manque de rythme, Lavia a épaté les supporters, comme beaucoup l'ont exprimé sur les réseaux sociaux. "On a l'air d'une équipe totalement différente quand Lavia est sur le terrain", écrit l'un d'eux.

"Lavia était le chaînon manquant dans l'équipe", estime un autre supporter des Blues. "Roméo Lavia est sur le terrain et d'un coup, notre football est fluide. Il nous permet de faire tellement plus de choses. Si seulement il pouvait rester fit !".

Des propos confirmés par Enzo Maresca après la rencontre, en conférence de presse : "Quand Roméo Lavia est fit, il est l'un des meilleurs milieux de terrain du monde". La sortie du Belge après 67 minutes n'était heureusement pas liée à un souci physique mais, assez logiquement, pour le préserver après une si longue absence.

Ne reste plus qu'à espérer, désormais, que le Diable Rouge puisse rester fit jusqu'en fin de saison et enchaîner les rencontres. À 100%, il est en effet un incontournable non seulement à Chelsea mais probablement en sélection également...