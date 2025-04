La belle réaction de Charleroi : "J'ai été très dur avec mon groupe"

Charleroi a bien rebondi après avoir goûté à la défaite du côté de Dender. Ce samedi, les Zèbres n'ont pas laissé place au doute.

La défaite à Dender est oubliée. Quelques jours plus tard, voilà que le Sporting Charleroi a pris sa revanche, et pleinement profité des partages de ses concurrents pour s'isoler en tête des Europe Playoffs. Rik De Mil, le coach des Zèbres, était très satisfait.

Au micro de DAZN, De Mil a reconnu qu'il était très mécontent après la défaite en Flandre plus tôt cette semaine. "J'ai été très dur avec mon groupe, car j'en attends beaucoup plus. Je suis satisfait de leur réaction, même si nous aurions dû tuer le suspens plus tôt".

La mentalité carolo était bien présente ce samedi. "Mardi, nous avions paniqué après le 1-1. Il n'en a pas été question aujourd'hui après la réduction du score par l'adversaire", se réjouit De Mil. Désormais, Charleroi a 3 points d'avance en tête des Europe Playoffs.

"Je ne regarde pas le classement. Il nous reste 4 matchs et ce sera 4 finales", lance le coach carolo dans un cliché indécrottable des interviews d'après-match. Le match face au Standard, notamment, peut être décisif.

"Ce sera un derby", pointe-t-il (nda : pas vraiment, le terme "derby" n'étant souvent pas reconnu pour parler du choc wallon). "Il faudra être prêt, car ce sera un match très difficile et important pour tout le monde. Les détails feront la différence".