La Belgique U17 s'écroule contre l'Italie mais profite d'un miracle pour rejoindre les 1/2 finale de l'Euro

Malgré l'ouverture du score dès le premier quart d'heure, la Belgique U17 a été battue par l'Italie, ce lundi soir. Grâce au but tardif de la République Tchèque contre l'Angleterre, les Diablotins sont toutefois qualifiés pour les demi-finales et affronteront la France.

Après un match nul contre l’Angleterre et une victoire face à la République Tchèque, les Diablotins n’avaient besoin que d’un point face à l’Italie pour valider leur ticket pour les demi-finales de l’Euro U17.

Face à une Squadra Azzurra en pleine forme (deux victoires en deux matchs), les jeunes Belges ont pourtant bien entamé la rencontre : August De Wannemacker (Genk), servi par Stan Naert (Club de Bruges), a ouvert le score dès la 12e minute (1-0). Virtuellement premiers du groupe à ce moment-là, les espoirs étaient permis.

Mais après l’heure de jeu, les Italiens ont égalisé via Samuele Inacio (Dortmund), à la 62e minute (1-1). Dans le même temps, l’Angleterre prenait le large contre la République Tchèque, poussant la Belgique dans une position délicate : un but encaissé et une défaite les condamneraient à la troisième place... et à l’élimination.

À un quart d’heure de la fin, le scénario noir s’est malheureusement concrétisé. Un penalty discutable concédé par les Diablotins a permis à Samuele Inacio de signer un doublé et d’offrir la victoire à l’Italie (1-2, 78e). La Belgique n’est jamais parvenue à revenir dans le match.

La sélection de Bob Browaeys pensait donc être éliminée dès la phase de groupes, mais dans les dernières minutes, la République Tchèque a réduit l'écart à 2-4 contre l'Angleterre, ce qui qualifie la Belgique pour le dernier carré, à la différence de buts. Les Belges affronteront... la France en demi-finale, tandis que l'Italie défiera le Portugal.

Grâce à ses résultats, la Belgique participera aussi à la Coupe du Monde U17, prévue début novembre. Elle y affrontera l’Argentine, la Tunisie et les Fidji en phase de poules. Les deux premiers de chaque groupe (12), ainsi que les huit meilleurs troisièmes, verront la phase finale.