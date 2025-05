L'Union Saint-Gilloise, pillée comme chaque été ? Le point sur les rumeurs de départ chez les champions de Belgique

Chaque saison à l'Union Saint-Gilloise est une application concrète du mythe de Sisyphe : tout parait à refaire. Mais cette fois, la Ligue des Champions peut changer bien des choses.

Pocognoli ne devrait pas répondre à l'appel de Lens

LE grand artisan du titre, tout le monde le dit au Parc Duden, c'est lui : le coach Sébastien Pocognoli, rentré dans la légende de l'Union en ramenant enfin ce titre après 90 ans. Et comme Mazzù, Geraerts et Blessin avant lui, on se demande si Poco ne va pas prendre la clef des champs en profitant de cette nouvelle gloire.

Comme le veut le cliché, rien n'est jamais certain dans le football, mais on peut s'avancer en disant qu'il faudrait un sacré retournement de situation pour que Pocognoli quitte l'USG. Le Racing Lens en a fait sa priorité pour succéder à Will Still.

Mais deux mots revenaient souvent dans le discours du coach : Champions League. Dans une vidéo parue sur les réseaux, il a encore insisté dans son vestiaire sur le fait que la saison prochaine, il serait là pour la vivre avec ses joueurs. Lens n'a pas les arguments pour convaincre Pocognoli d'abandonner ce rêve maintenant.

Charles Vanhoutte aura de belles offres

Le patron de l'entrejeu unioniste, Charles Vanhoutte, est l'un des probables partants cet été. La Bundesliga, mais surtout la Ligue 1 et la Liga s'intéressent concrètement au milieu de terrain qui a passé un sacré palier cette saison. Quel est le prix demandé par l'Union ? Officiellement, il n'a pas été fixé ; Vanhoutte est estimé à 5 millions et a encore deux ans de contrat.

À 26 ans, c'est peut-être la dernière opportunité pour Charles Vanhoutte de découvrir l'étranger et on sait qu'il en rêve. L'USG ne sortira pas des clous pour revaloriser son salaire, comme l'a confirmé le président Alex Muzio après le sacre : "Notre mode de fonctionnement ne changera pas avec la Champions League". Mais on imagine aussi que Charles Vanhoutte ne rejoindra pas n'importe quel club : il faudra l'Europe.

Noah Sadiki ? Impossible à retenir

Il est peut-être l'Unioniste qui a verbalement le moins écarté l'idée d'un départ. "Je sais que j'aurai des offres si je fais mon job comme il faut, c'est entre mes mains", disait-il ces dernières semaines, notamment lors du gala du Soulier d'Ebène. Sa saison trois étoiles fait que l'intérêt est présent, surtout en provenance d'Allemagne.

C'est le revers de la médaille du travail unioniste : les grands clubs européens ont pris bonne note des réussites de joueurs comme Mitoma, Boniface, Undav et Amoura après leur départ, et savent qu'il faut dépenser moins d'argent pour s'offrir un cadre de la RUSG qu'un cadre de Bruges. À 20 ans et évalué à 10 millions, Sadiki peut rapporter très gros et l'Union ne s'opposera pas à son départ.

Qui de Promise David ou Franjo Ivanovic partira ?

On peut vous le révéler : ce dimanche, un scout du LOSC était là afin d'assister au match de Franjo Ivanovic. Et l'attaquant croate en a profité pour disputer son meilleur match des Playoffs, inscrivant un très joli but. Promise David est sur la liste lilloise aussi, mais c'est bien le Croate qui est en haut des priorités des Dogues.

Et si l'un des deux hommes doit partir, ce sera sans doute Ivanovic, auteur d'une saison proprement colossale (56 matchs, 24 buts). S'il s'est un peu éteint dans les Playoffs, l'attaquant est vu comme un tout grand talent que l'Europe va s'arracher, et l'USG sait qu'il sera difficile de le retenir. Concernant Promise David, s'il est bien monté en puissance, l'attaquant canadien a aussi montré des imperfections durant une bonne partie de la saison et ne sera pas contre un séjour prolongé au Parc Duden.

La Ligue des Champions, un énorme argument

La musique de la Champions League a résonné à plusieurs reprises au Stade Marien et à l'hôtel de ville de Saint-Gilles dimanche après le titre. Jouer cette compétition est la consécration pour beaucoup d'Unionistes : les patrons présents depuis des années ne devraient, sauf grosse offre impossible à refuser, pas quitter le navire maintenant.

Quid des fins de contrat ?

Il y a cependant la question des contrats : Christian Burgess, en fin de bail, prolongera-t-il ? Le contraire serait étonnant. Kevin MacAllister et Koki Machida pourraient rapporter gros dès cet été, et arrivent en fin de contrat dans un an : si l'USG respecte ses principes, elle ne proposera pas un salaire énorme en cas de prolongation, et perdrait beaucoup d'argent en les laissant partir libres en juin 2026.

Le Japonais est estimé à 10 millions d'euros et cité chaque été dans de grands clubs ; l'Argentin est estimé à 6 millions. À notre micro, MacAllister affirmait que sa priorité était de rester à l'Union (le club disposerait d'une clause d'extension de contrat), mais qu'il verrait comment les choses se passent cet été.

La Coupe du Monde dans les têtes

Enfin, un élément à prendre en compte est bien sûr la Coupe du Monde qui arrive dans un an. Promise David, fraîchement devenu international canadien, peut-il prendre le risque de changer de club et de ne pas s'y adapter, manquant ainsi potentiellement une sélection pour le Mondial "à domicile" ? Koki Machida, à l'inverse, aura peut-être besoin d'un transfert au top pour être repris avec le Japon à coup sûr.

Même un Charles Vanhoutte, récemment snobé par Rudi Garcia au vu de la concurrence dans l'entrejeu, se dit peut-être que s'il veut avoir la moindre chance d'être Diable Rouge, il devra tenter sa chance au subtop européen. Au risque, comme un Senne Lynen ou un Siebe Van der Heyden, d'échouer à l'étranger et de disparaître des radars fédéraux. Tant d'éléments à prendre en compte, avec une certitude cependant : à l'Union, on ne stresse pas. Car chaque été, c'est la même rengaine, avec les résultats qu'on connaît ensuite...