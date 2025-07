L'Europe giflée au Mondial des Clubs : Doku et Manchester City prennent la porte, après un autre géant d'Europe !

Jusque là assez prévisible en termes de résultats, la Coupe du Monde des Clubs a réservé de sacrées sensations en 8e de finales !

Ceux qui s'attendaient à ce que la Coupe du Monde des Clubs soit totalement dominée par l'Europe en auront été pour leurs frais. Ce lundi, en 8e de finale, deux énormes surprises étaient au rendez-vous avec l'élimination de deux géants du Vieux Continent.

C'est d'abord l'Inter Milan, finaliste de la Ligue des Champions, qui a été humilié par Fluminense. Les Nerazzurri ont été surpris par les Brésiliens, qui ont très vite ouvert le score via German Cano (3e, 0-1), puis très bien défendu, prenant l'Inter à son propre jeu.

Les assauts italiens ont été repoussés par le vétéran Fabio, portier de Fluminense âgé de 44 ans et héros du soir, Lautaro Martinez touchant même le poteau en fin de match... avant que dans les arrêts de jeu, Hercules fasse 0-2 (90e+3). Un choc pour l'Inter, qui n'aura donc rien gagné cette saison.

Le choc Manchester City

Mais plus encore que cette élimination de l'Inter Milan, c'est celle de Manchester City qui a secoué le football européen durant la nuit de lundi à mardi. Les Citizens ont été éliminé par le club saoudien d'Al-Hilal, où on retrouve notamment des noms tels que Koulibaly, Milinkovic-Savic ou Ruben Neves.

Manchester City, avec Doku dans le onze, avait ouvert le score à la 9e minute via Bernardo Silva mais a été pris par surprise au retour des vestiaires : dès la 46e, Leonardo égalise, avant que Malcom fasse 1-2 à la 53e sur un assist de l'ex-Citizen Joao Cancelo.

Erling Haaland lui répond rapidement (55e, 2-2) et les deux clubs iront aux prolongations. Là, Koulibaly, l'ex-Genkois, fera 2-3 à la 94e à la surprise générale. Phil Foden remettra Manchester City dans le match à la 102e mais c'est finalement Al-Hilal qui ira chercher la qualification 3 buts à 4 à la 112e minute via un second but de Leonardo !