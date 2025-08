C'est fait : en test au RFC Liège et déjà courtisé, Oumar Diouf a signé son contrat en Belgique

Séduisant en préparation, Oumar Diouf a finalement signé un contrat de deux ans, plus une année en option, au RFC Liège. L'attaquant était déjà courtisé par d'autres formations belges.

Une semaine avant son déplacement à Eupen pour la reprise de la Challenger Pro League, le RFC Liège a terminé sa préparation par un succès face au RAEC Mons (1-2), quelques heures après celui contre Raeren-Eynatten (2-0).

Ce dimanche, jour de Fan Day chez les Sang & Marine, le club liégeois a annoncé une grande nouvelle : la signature d’Oumar Diouf, l’attaquant sénégalais testé depuis le début de la préparation.

Arrivé de Chypre, après un passage à Rizespor (Turquie), l’avant-centre de 22 ans a fait forte impression durant la préparation, inscrivant cinq buts, dont un face à Mons ce week-end.

Oumar Diouf a signé son contrat au RFC Liège

Le RFC Liège tardait néanmoins à finaliser sa signature, tandis que le Patro Eisden, les Francs Borains et Saint-Trond avaient pris contact avec son entourage. La volonté commune restait toutefois qu’il signe à Rocourt.

L’information est désormais officielle : Oumar Diouf a signé un contrat de deux ans, assorti d’une troisième année en option. "Oumar est un attaquant rapide, efficace dans le rectangle et réaliste devant le but. Il se distingue aussi par son agressivité positive dans les duels et sa capacité à récupérer le ballon. Il a encore une belle marge de progression", a déclaré Gaëtan Englebert à son sujet.

Oumar Diouf s’est également exprimé : "Je suis très heureux de rejoindre le RFC Liège, un club que j’apprécie déjà. Je suis un joueur qui aime avant tout marquer des buts et évoluer dans la profondeur. Mon intégration s’est très bien passée, j’ai été très bien accueilli. Mon objectif est clair : aider l’équipe à aller le plus haut possible", a-t-il déclaré.