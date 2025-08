"Je ne suis pas un roi" : Kevin De Bruyne raconte ses premières semaines à Naples

Kevin De Bruyne a pris ses marques à Naples ces dernières semaines, après un transfert qui a fait énormément parler. Le Diable Rouge s'est exprimé face à la presse italienne.

D'ici quelques semaines, la saison va reprendre en Serie A, et un homme sera au centre de toutes les attentions : Kevin De Bruyne. Le nouveau meneur de jeu de Naples, champion en titre, est arrivé en grande pompe de Manchester City et a été accueilli comme il se doit par le public des Partenopei, euphorique.

Mais KDB, d'une nature discrète, ne veut pas se présenter comme le héros du Napoli. "Je ne suis pas un "roi", je suis un joueur comme les autres, comme mes coéquipiers. Oui, j'ai une certaine expérience, l'un des plus expérimentés de l'équipe, mais je fais mon travail, c'est tout. Même si c'est agréable d'être apprécié", reconnaît De Bruyne dans le Corriere dello sport.

Naples champion avec De Bruyne ?

Le Belge a de nouveau expliqué son choix en faveur de Naples, qui s'est fait assez naturellement. "Quand vous êtes libre, vous discutez avec plusieurs clubs intéressés, c'est logique. Mais après en avoir parlé à ma femme et mes enfants, c'était le meilleur choix, en prenant en compte tous les facteurs : le football et la vie en-dehors du football, la famille, l'après-carrière".

Après plus de 10 ans à Manchester City, De Bruyne a également découvert de nouvelles méthodes d'entraînement sous Antonio Conte. "C'était difficile, très différent. Conte et Guardiola sont des entraîneurs très différents", pointe-t-il. "Le jeu de Conte est plus structuré, basé sur le mental. Mais j'assimile bien les entraînements et je suis satisfait de ce que nous faisons. Ca me fait du bien".

L'objectif maintenant sera d'essayer de faire aussi bien que la saison passée, lors de laquelle Naples a décroché le Scudetto. "C'est un objectif magnifique d'être champion, mais la saison n'a pas encore commencé. Nous verrons bien", relativise KDB. "Si j'ai le choix entre la Serie A, la Champions League et la Coupe du Monde ? Il n'y a pas de choix à faire, les trois sont un objectif".