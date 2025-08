Si le Club de Bruges élimine Salzbourg, il sait déjà (presque) qui il affrontera

Ce mercredi, le Club de Bruges affronte le Red Bull Salzbourg en qualifications pour la Ligue des Champions. En cas de qualification, il leur restera un barrage à jouer.

Bruges joue gros dans les semaines à venir, non seulement pour eux-mêmes mais aussi pour le football belge. Les Blauw & Zwart sont à quatre matchs des poules de la Ligue des Champions, et y compter deux équipes belges (l'Union Saint-Gilloise étant qualifiée directement pour la phase de ligue) serait une très belle réussite.

Cela commencera par une double confrontation avec le Red Bull Salzbourg. Le Club de Bruges se rend en Autriche cette semaine, et recevra Salzbourg au Stade Jan Breydel la semaine prochaine. Un adversaire à ne pas prendre par-dessus la jambe, mais à portée des Brugeois.

En cas de qualification, cependant, c'est un adversaire solide qui attendra les Blauw & Zwart. En effet, depuis ce mardi soir, c'est presque certain : les Glasgow Rangers seront l'adversaire du Club en barrages. L'équipe de Nicolas Raskin affrontait le Viktoria Plzen ce mardi soir.

Et les Rangers n'ont pas fait dans la dentelle, s'imposant 3 buts à 0, laissant peu d'espoir à Plzen lors du match retour. L'ancien de Genk Cyriel Dessers a délivré un assist et inscrit un but sur penalty. Nicolas Raskin est monté au jeu à la 64e minute, après avoir pris un surprenant carton jaune.

En cas de qualification, le FC Bruges affrontera (probablement) les Glasgow Rangers les 20 et 27 août prochains.