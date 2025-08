🎥 Mais quelle mouche a piqué l'arbitre ? Le carton jaune le plus improbable de la carrière de Nicolas Raskin

Le Club de Bruges a beau se concentrer à 100% sur la rencontre de ce soir à Salzbourg, il regardait tout de même du coin de l'oeil ce qui se passait hier soir entre les Glasgow Rangers et le Viktoria Plzen, les deux adversaires potentiels en barrage en cas de victoire. Les Écossais ont fait un grand pas après leur victoire 3-0.

Ce sont deux anciens de Pro League qui ont assuré le spectacle : métamorphosé depuis son passage à Eupen, Djeidi Gassama a confirmé son début de saison scintillant en inscrivant un doublé. L'inévitable Cyriel Dessers a quant à lui frappé du point de penalty.

Et Nicolas Raskin, nous direz-vous ? Il a fallu attendre un peu avant de le voir en action. Il a en effet été ménagé par son entraîneur Russel Martin, qui l'a fait commencer sur le banc. Et pourtant, le Liégeois a fait parler de lui de manière bien involontaire en première mi-temps.

Alors que les siens menaient 1-0, Raskin s'échauffait le long de la ligne de touche lorsque le ballon est sorti à sa hauteur en faveur des Tchèques. Le Diable Rouge a alors, apparemment innocemment, parlé au joueur en charge de la touche, effleurant brièvement son épaule avec sa main gauche.

Yellow for what?

Raskin gets booked for stroking his opponent!?

The referee? Yep, Turpin.



Curious what Raskin must’ve said.#RANPLZ #Rangers pic.twitter.com/cmilEK10oH