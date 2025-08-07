Changement de dernière minute pour un joueur du RWDM !

Changement de dernière minute pour un joueur du RWDM !
Photo: © photonews
Alors qu'il était question d'un transfert en Russie mercredi, le défenseur du RWDM, David Sousa, aurait finalement fait un autre choix de dernière minute. Le Brésilien semble finalement se diriger vers le Portugal.

David Sousa (24 ans) a été l'un des piliers de RWDM Brussels la saison dernière, manquant de peu la montée en Jupiler Pro League. Il est cependant sur le point de quitter le club.

Mercredi, un transfert vers le FK Sotchi, en D1 russe, semblait sur le point d'être finalisé, mais le défenseur aurait finalement changé d'avis à la dernière minute pour relever un autre défi.

Pas de Russie pour Sousa, mais le Portugal

Selon Julien Denoël, journaliste et suiveur du RWDM pour Sudpresse, Sousa aurait désormais opté pour un transfert vers Casa Pia, un club de D1 portugaise. Il s'agirait initialement d'un prêt avec option d'achat pour les Portugais.

Un choix qui paraît logique, Sousa étant brésilien et donc lusophone, et Casa Pia lui offrant l'opportunité de jouer en D1, au contraire du RWDM. 

La transaction n'est pas encore officielle, mais il paraît acquis que le solide défenseur du RWDM semble maintenant se diriger vers la Liga Sagres. Une grosse perte pour Frédéric Frans et son équipe, à quelques jours de la reprise. 

RWDM Brussels
David Sousa Albino

