"J'étais le meilleur belge sur le terrain ? C'est bien, je m'en fous, ça ne sert à rien"

Titulaire avec le Red Bull Salzbourg, Yorbe Vertessen nourrit des regrets après la défaite face au Club de Bruges. Il estime que les Autrichiens ont été supérieurs aux Blauw & Zwart, notamment en première période.

En fin de mercato hivernal, Yorbe Vertessen a quitté l'Union Berlin pour s'engager avec le Red Bull Salzbourg contre quatre millions d'euros. L'attaquant belge a disputé les 65 premières minutes de la rencontre face au Club de Bruges, ce mercredi, lors du troisième tour préliminaire de la Ligue des Champions.

L’ancien avant-centre de l’Union Saint-Gilloise a réalisé une première période solide, à l’image du reste de ses coéquipiers. Les Autrichiens n’ont toutefois pas su trouver le chemin des filets, pour le plus grand regret de Yorbe Vertessen.

"Si j’étais le meilleur joueur belge sur la pelouse en première période ? C’est très bien, mais je m’en fiche, ça ne sert à rien. C’est très décevant pour nous d’avoir perdu cette rencontre", a-t-il déclaré au micro du Nieuwsblad.

Yorbe Vertessen estime que la qualification est encore jouable pour Salzbourg

"J’essaie toujours de produire un beau football, et c’était le cas. J’ai mis plusieurs fois mes coéquipiers en bonne position, mais nous n’avons pas su marquer. C’est très regrettable", a-t-il poursuivi.

D’autant que, selon lui, Salzbourg était meilleur que le Club de Bruges. Il estime donc que les Autrichiens ont encore toutes leurs chances avant le match retour. "On devra faire le maximum pour arracher notre qualification là-bas", a-t-il conclu.