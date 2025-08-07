Les points faibles de Bruges mis à nu : voici ce qu'il manque encore aux Blauw & Zwart

Le Club de Bruges a fait une affaire en or mercredi à Salzbourg en s'imposant 0-1. Mais sans Simon Mignolet, les Blauw & Zwart auraient probablement vécu une toute autre soirée.

Le Club de Bruges s'est surtout préoccupé de transferts sortants ces derniers temps. Celui d'Ardon Jashari est bouclé, celui de Joel Ordonez s'annonce difficile. Entre-temps, la question se pose également de savoir si Raphael Onyedika a bien la tête au Club, tant son niveau paraît loin de celui de la saison passée.

Quoi qu'il en soit, le Club de Bruges a touché de sacrés montants cet été et si Salzbourg a bien démontré une chose, c'est qu'ils vont devoir en dépenser une bonne partie. Avec Aleksandar Stankovic, Hayen devra faire preuve de patience, mais a priori, le Serbe devrait être un renfort de premier plan.

Un concurrent pour Ludovit Reis ? Peut-être, mais Stankovic joue normalement juste devant la défense. Et pour Reis, tout est allé trop vite hier. Il a eu du mal à trouver les solutions et ne semblait pas être un vrai point d'ancrage au milieu, ce qu'il est attendu de lui.

Un milieu de terrain supplémentaire semble donc vraiment indispensable, surtout si Onyedika devait venir à partir. Avec Reis, Stankovic, Vetlesen (qui a montré ses limites ce mercredi) et Vanaken, il resterait alors quatre joueurs pour trois postes.

Cependant, le plus gros problème se situe à droite. Le Club ne dispose pas d'un vrai ailier droit dans l'équipe. Forbs en est capable, mais préfère - comme Tzolis - le flanc gauche. Un renfort supplémentaire est non seulement une option, mais bien une nécessité. Dévy Rigaux et Nicky Hayen ont du travail, car les Gazelles sont moins fortes que la saison passée...