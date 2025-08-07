Analyse Les points faibles de Bruges mis à nu : voici ce qu'il manque encore aux Blauw & Zwart

Les points faibles de Bruges mis à nu : voici ce qu'il manque encore aux Blauw & Zwart
Le Club de Bruges a fait une affaire en or mercredi à Salzbourg en s'imposant 0-1. Mais sans Simon Mignolet, les Blauw & Zwart auraient probablement vécu une toute autre soirée.

Le Club de Bruges s'est surtout préoccupé de transferts sortants ces derniers temps. Celui d'Ardon Jashari est bouclé, celui de Joel Ordonez s'annonce difficile. Entre-temps, la question se pose également de savoir si Raphael Onyedika a bien la tête au Club, tant son niveau paraît loin de celui de la saison passée. 

Quoi qu'il en soit, le Club de Bruges a touché de sacrés montants cet été et si Salzbourg a bien démontré une chose, c'est qu'ils vont devoir en dépenser une bonne partie. Avec Aleksandar Stankovic, Hayen devra faire preuve de patience, mais a priori, le Serbe devrait être un renfort de premier plan.

Un concurrent pour Ludovit Reis ? Peut-être, mais Stankovic joue normalement juste devant la défense. Et pour Reis, tout est allé trop vite hier. Il a eu du mal à trouver les solutions et ne semblait pas être un vrai point d'ancrage au milieu, ce qu'il est attendu de lui.

Un milieu de terrain supplémentaire semble donc vraiment indispensable, surtout si Onyedika devait venir à partir. Avec Reis, Stankovic, Vetlesen (qui a montré ses limites ce mercredi) et Vanaken, il resterait alors quatre joueurs pour trois postes. 

Cependant, le plus gros problème se situe à droite. Le Club ne dispose pas d'un vrai ailier droit dans l'équipe. Forbs en est capable, mais préfère - comme Tzolis - le flanc gauche. Un renfort supplémentaire est non seulement une option, mais bien une nécessité. Dévy Rigaux et Nicky Hayen ont du travail, car les Gazelles sont moins fortes que la saison passée... 

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 07/08: Nkulikiyimana - Leysen - NKada

21:20
C'est fait : le Standard de Liège recrute un jeune défenseur de 20 ans

21:20
Anderlecht double la mise - Direct commenté

20:58
Anderlecht a-t-il joué avec le feu ? La tuile pour Ilay Camara

21:05
Simon Mignolet sauve le Club, mais retourne sur le banc : Hans Vanaken s'exprime sur la rotation des gardiens à Bruges

13:00
"Tout va trop vite pour lui" : malgré le succès à Salzbourg, une recrue brugeoise déjà critiquée

22:30
"J'étais le meilleur belge sur le terrain ? C'est bien, je m'en fous, ça ne sert à rien"

12:20
Mauvaise nouvelle pour le KRC Genk avant d'affronter le Standard : un cadre sur la touche pour plusieurs semaines

20:30
OFFICIEL : un joueur de l'Union Saint-Gilloise a fait son choix, il ne partira pas cet été

20:00
C'est fait : un jeune talent italien débarque au Standard

19:40
OFFICIEL : un ancien jeune talent du Standard et du RFC Liège, passé par Anderlecht, rejoint la RAAL

19:20
Mise à jour du calendrier de la Pro League pour la 6e journée : le Standard et Charleroi sont notamment impactés

19:00
Moins que prévu ? Voici le détail des bonus pour Bruges dans le transfert d'Ardon Jashari

16:00
Changement de dernière minute pour un joueur du RWDM !

18:20
Pas de Belge, ni Messi ni Ronaldo : voici la liste des nominés au Ballon d'Or

18:00
Un Belge élu meilleur gardien de but du monde ? Matz Sels et Thibaut Courtois sont nominés

17:30
Et de 11 ! Le Standard annonce officiellement un nouveau transfert

17:05
Pas d'euphorie pour Nicky Hayen, qui regrette les pépins physiques à Bruges : "C'est un peu trop pour le moment"

07:21
Six mois et puis s'en va : Kazeem Olaigbe quitte déjà le Stade Rennais

16:30
Les supporters croyaient beaucoup en lui, mais Majeed Ashimeru est proche de quitter Anderlecht

15:30
C'est fait : Anderlecht prête l'un de ses jeunes talents à Saint-Trond !

15:00
La Louvière se sépare d'un joueur en manque de temps de jeu depuis la fin de saison passée

14:30
Un titulaire probable absent de la sélection d'Anderlecht face au Sheriff Tiraspol

14:00
Zulte Waregem fait ce qu'il faut pour sa montée et s'offre un attaquant

13:30
"C'était un but comme en finale de Coupe contre Anderlecht" : Romeo Vermant savoure la victoire contre Salzburg

21:40
Bruges veut une ancienne cible d'Anderlecht pour remplacer Joël Ordonez... qui pourrait toutefois ne pas partir

11:20
C'est officiel : Zinho Vanheusden va tenter de se relancer au soleil

12:40
Solide et efficace, le Club de Bruges bat Salzburg et prend une option sur la qualification en Ligue des champions

06/08
C'est fait : un ancien champion de Belgique revient à Genk, qui frappe un gros coup

12:00
Besnik Hasi attend beaucoup plus de la recrue hivernale d'Anderlecht : sa place est clairement menacée

11:40
Romelu Lukaku s'inspire du Ballon d'Or... et de LeBron James : "Beaucoup de choses sont possibles"

11:00
"Être exigeants pour viser les sommets" : déjà décisif contre Dender, Rafiki Saïd veut voir grand avec le Standard

10:40
Accord conclu ? Un titulaire de Charleroi en passe de quitter le Mambourg après quatre saisons

10:00
"Notre championnat commencera le 15 septembre" : Taquin et Leko s'accordent, mais ont-ils raison pour autant ?

09:30
🎥 Déposer sa carte de visite : Franjo Ivanovic déjà décisif avec Benfica face à Nice et ses anciens de Pro League

08:30
L'ancien leader du noyau dur des supporters et ex-hooligan devient responsable de la sécurité !

09:00

