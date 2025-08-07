OFFICIEL : un ancien jeune talent du Standard et du RFC Liège, passé par Anderlecht, rejoint la RAAL

C'est officiel, la RAAL a annoncé la signature d'un nouveau joueur. Thierry Lutonda a signé pour deux saisons assorties d'une option pour deux années supplémentaires.

Pour renforcer sa défense, la RAAL a recruté Thierry Lutonda, un arrière gauche expérimenté. Voici un transfert qui pourrait faire du bien à l'équipe louviéroise après un début de saison marqué par deux défaites (le Standard 0-2 et la Gantoise 1-0).

Le latéral de 24 ans a été formé au RFC Liège et au Standard de Liège, les deux grands clubs de la région liégeoise d'où il est originaire. Il a ensuite poursuivi sa formation à Anderlecht.

Dans la capitale bruxelloise, il a eu l'opportunité de jouer avec les U21 mais aussi de disputer un seul et unique match avec l'équipe A des Mauves. Il était apparu 8 minutes lors d'une défaite des Anderlechtois contre Ostende (1-2) le 28 juillet 2019 en match d'ouverture de la saison. Blessé à la malléole, il n'a ensuite jamais récupéré sa place dans le groupe.

Il s'est ensuite envolé vers les Pays-Bas. Dans un premier temps au RKC Waalwijk en prêt avant de rejoindre définitivement le club en 2021.

La saison dernière, il avait signé un contrat au PEC Zwolle, mais tout ne s'est pas déroulé comme prévu, ne disputant que 12 matchs sur l’entièreté de la saison. Le joueur belge a également de l'expérience avec les équipes de jeunes de la Belgique. Il a porté le maillot du plat pays à 26 reprises avec différentes équipes de jeunes en U16, U17, U18 et U19.