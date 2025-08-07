Simon Mignolet sauve le Club, mais retourne sur le banc : Hans Vanaken s'exprime sur la rotation des gardiens à Bruges

Le Club de Bruges s'est imposé sur la plus petite des marges sur le terrain de Salzbourg. Simon Mignolet s'est à nouveau montré décisif grâce à plusieurs arrêts importants.

Le Club de Bruges a été mis dans les difficultés face à Salzbourg, qui a surtout mis une grosse pression en première mi-temps. Après la pause, les Blauw & Zwart ont montré un meilleur visage et ont pu marquer le seul but de la rencontre, via Romeo Vermant.

Salzbourg s’est ensuite approché d’une égalisation, mais Simon Mignolet a pu préserver l'avantage. "Nous avons pris un peu trop de risques. Ils attendaient simplement une perte de balle pour repartir en contre rapidement. Il faudra faire attention à ça au match retour", a prévenu le capitaine Hans Vanaken au micro de VTM.

"De manière générale, je suis satisfait de notre prestation. Mais on n’est certainement pas encore qualifiés, j’en suis bien conscient. Ils ont vraiment des joueurs de qualité", a encore ajouté le capitaine brugeois.

Vanaken compte sur Mignolet et Jackers

Grâce à plusieurs arrêts de Mignolet, le Club de Bruges a pu conserver ce court avantage au score, qui sera précieux au match retour. "Jusqu’ici, nos gardiens font du bon travail. Jackers contre Malines, et maintenant Mignolet", a commenté Vanaken au sujet de la concurrence dans les buts.

"Quand on a un passage difficile et que l’adversaire parvient à se créer des occasions, on sait qu’on peut compter sur Simon ou Nordin pour nous sauver. Ils le font parfaitement", a conclu Vanaken. En attendant, ce sera bien Nordin Jackers qui sera titulaire dans les cages pour le derby face au Cercle, ce week-end.