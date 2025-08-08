Vers un départ de Courtrai ? Brecht Dejaegere évoque son avenir

Vers un départ de Courtrai ? Brecht Dejaegere évoque son avenir
Photo: © photonews
Deviens fan de KV Courtrai! 531

Le KV Courtrai a été relégué la saison dernière en Challenger Pro League. Un sérieux revers pour Brecht Dejaegere.

La relégation de la Jupiler Pro League a été un coup dur pour Brecht Dejaegere. Des rumeurs ont même circulé sur un possible départ du KV Courtrai. "Jusqu’au premier jour de notre reprise, j’ai eu du mal à tourner la page, car je voulais continuer à jouer en première division", confie-t-il dans le Krant van West-Vlaanderen.

Mais ce qu’il a vu au KV Courtrai l’a convaincu de rester. Selon lui, la nouvelle structure mise en place portera ses fruits et est digne de la première division. 

Le club doit toutefois remonter rapidement. : "J’ai 34 ans et il me reste un an de contrat. Je me sens bien. Même si je suis bien conscient qu’il n’y a pas beaucoup de joueurs plus âgés que moi en première division." 

Son histoire fait penser à celle de Jelle Vossen. Un scénario similaire, avec un titre de champion et une remontée en D1, serait évidemment le bienvenu à Courtrai.

Mais la boucle que le KV Courtrai espérait boucler, comme Dejaegere l’avait évoqué l’an dernier, semble aujourd’hui un peu moins certaine, conclut-il à propos de son avenir. "Dans le football, tout peut changer très vite, donc je ne dis jamais jamais. Mais je suis encore très heureux ici. Mon amour pour le club est immense. Si je peux conclure mon histoire ici de belle manière, ce serait formidable."

0 réaction
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Division 2
Division 2 Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
KV Courtrai
Brecht Dejaegere

Plus de news

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 08/08: Baouf - Ordonez

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 08/08: Baouf - Ordonez

11:00
Anderlecht perd un talent de Neerpede pourtant très bien coté

Anderlecht perd un talent de Neerpede pourtant très bien coté

11:00
Steven Defour a décliné une nouvelle opportunité de redevenir entraîneur en Belgique : "Pas convaincu"

Steven Defour a décliné une nouvelle opportunité de redevenir entraîneur en Belgique : "Pas convaincu"

10:30
Martin Delavallée est clair avant d'affronter la RAAL : "La vraie rivalité, c'est entre Charleroi et le Standard"

Martin Delavallée est clair avant d'affronter la RAAL : "La vraie rivalité, c'est entre Charleroi et le Standard"

10:00
Un joueur de Bruges sur le départ pour plus de... 30 millions d'euros ? Ce transfert pourrait profiter à un autre club

Un joueur de Bruges sur le départ pour plus de... 30 millions d'euros ? Ce transfert pourrait profiter à un autre club

09:30
Anderlecht obtient gain de cause : voici où se jouera le match retour contre le Sheriff Tiraspol

Anderlecht obtient gain de cause : voici où se jouera le match retour contre le Sheriff Tiraspol

09:00
Affaire conclue : un jeune Liégeois signe au Fortuna Sittard

Affaire conclue : un jeune Liégeois signe au Fortuna Sittard

08:30
Trois mois seulement après sa signature, l'ancien hooligan du RWDM, devenu responsable sécurité, quitte déjà le club

Trois mois seulement après sa signature, l'ancien hooligan du RWDM, devenu responsable sécurité, quitte déjà le club

07:40
Pourquoi Zinho Vanheusden évolue désormais en D3 espagnole : "Une opportunité unique"

Pourquoi Zinho Vanheusden évolue désormais en D3 espagnole : "Une opportunité unique"

08:00
"Je ne m'y attendais pas forcément" : le Bayern de Vincent Kompany inflige une lourde défaite à... Tottenham

"Je ne m'y attendais pas forcément" : le Bayern de Vincent Kompany inflige une lourde défaite à... Tottenham

07:20
Il a 16 ans, il est titulaire en Pro League... et il attire de grands clubs : ce joueur a fait un choix intelligent

Il a 16 ans, il est titulaire en Pro League... et il attire de grands clubs : ce joueur a fait un choix intelligent

07:00
Anderlecht craint le pire pour Ilay Camara : les premiers mots de Besnik Hasi Réaction

Anderlecht craint le pire pour Ilay Camara : les premiers mots de Besnik Hasi

23:20
🎥 "Très impatient de mouiller le maillot" : les premiers mots de Timothé Nkada face caméra au Standard

🎥 "Très impatient de mouiller le maillot" : les premiers mots de Timothé Nkada face caméra au Standard

23:00
Nilson Angulo en maître de cérémonie, Ilay Camara foudroyé en plein vol : les notes d'Anderlecht contre Tiraspol Réaction

Nilson Angulo en maître de cérémonie, Ilay Camara foudroyé en plein vol : les notes d'Anderlecht contre Tiraspol

22:30
Arnaud Bodart numéro un au LOSC suite au départ de Lucas Chevalier : seulement de manière temporaire ?

Arnaud Bodart numéro un au LOSC suite au départ de Lucas Chevalier : seulement de manière temporaire ?

22:45
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 07/08: Nkulikiyimana - Leysen - NKada

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 07/08: Nkulikiyimana - Leysen - NKada

21:40
Les barrages à portée de main : Anderlecht se rassure en détroussant le Sheriff Tiraspol

Les barrages à portée de main : Anderlecht se rassure en détroussant le Sheriff Tiraspol

21:55
Benito Raman se confie sur son avenir : "Soit Malines est mon dernier club en Belgique, soit..."

Benito Raman se confie sur son avenir : "Soit Malines est mon dernier club en Belgique, soit..."

22:00
Le Club de Bruges entre en concurrence avec Manchester United pour s'offrir un jeune attaquant

Le Club de Bruges entre en concurrence avec Manchester United pour s'offrir un jeune attaquant

21:40
Anderlecht a-t-il joué avec le feu ? La tuile pour Ilay Camara Réaction

Anderlecht a-t-il joué avec le feu ? La tuile pour Ilay Camara

21:05
2
C'est fait : le Standard de Liège recrute un jeune défenseur de 20 ans

C'est fait : le Standard de Liège recrute un jeune défenseur de 20 ans

21:20
Mauvaise nouvelle pour le KRC Genk avant d'affronter le Standard : un cadre sur la touche pour plusieurs semaines

Mauvaise nouvelle pour le KRC Genk avant d'affronter le Standard : un cadre sur la touche pour plusieurs semaines

20:30
OFFICIEL : un joueur de l'Union Saint-Gilloise a fait son choix, il ne partira pas cet été

OFFICIEL : un joueur de l'Union Saint-Gilloise a fait son choix, il ne partira pas cet été

20:00
1
C'est fait : un jeune talent italien débarque au Standard

C'est fait : un jeune talent italien débarque au Standard

19:40
OFFICIEL : un ancien jeune talent du Standard et du RFC Liège, passé par Anderlecht, rejoint la RAAL

OFFICIEL : un ancien jeune talent du Standard et du RFC Liège, passé par Anderlecht, rejoint la RAAL

19:20
Changement de dernière minute pour un joueur du RWDM !

Changement de dernière minute pour un joueur du RWDM !

18:20
Mise à jour du calendrier de la Pro League pour la 6e journée : le Standard et Charleroi sont notamment impactés

Mise à jour du calendrier de la Pro League pour la 6e journée : le Standard et Charleroi sont notamment impactés

19:00
Les points faibles de Bruges mis à nu : voici ce qu'il manque encore aux Blauw & Zwart Analyse

Les points faibles de Bruges mis à nu : voici ce qu'il manque encore aux Blauw & Zwart

18:40
Pas de Belge, ni Messi ni Ronaldo : voici la liste des nominés au Ballon d'Or

Pas de Belge, ni Messi ni Ronaldo : voici la liste des nominés au Ballon d'Or

18:00
Un Belge élu meilleur gardien de but du monde ? Matz Sels et Thibaut Courtois sont nominés

Un Belge élu meilleur gardien de but du monde ? Matz Sels et Thibaut Courtois sont nominés

17:30
Et de 11 ! Le Standard annonce officiellement un nouveau transfert

Et de 11 ! Le Standard annonce officiellement un nouveau transfert

17:05
Six mois et puis s'en va : Kazeem Olaigbe quitte déjà le Stade Rennais

Six mois et puis s'en va : Kazeem Olaigbe quitte déjà le Stade Rennais

16:30
Moins que prévu ? Voici le détail des bonus pour Bruges dans le transfert d'Ardon Jashari

Moins que prévu ? Voici le détail des bonus pour Bruges dans le transfert d'Ardon Jashari

16:00
2
Les supporters croyaient beaucoup en lui, mais Majeed Ashimeru est proche de quitter Anderlecht

Les supporters croyaient beaucoup en lui, mais Majeed Ashimeru est proche de quitter Anderlecht

15:30
1
C'est fait : Anderlecht prête l'un de ses jeunes talents à Saint-Trond !

C'est fait : Anderlecht prête l'un de ses jeunes talents à Saint-Trond !

15:00
La Louvière se sépare d'un joueur en manque de temps de jeu depuis la fin de saison passée

La Louvière se sépare d'un joueur en manque de temps de jeu depuis la fin de saison passée

14:30

Plus de news

Les plus populaires

Division 2

 Journée 1
RFC Seraing RFC Seraing 20:00 Beerschot Beerschot
Olympic Charleroi Olympic Charleroi 20:00 La Gantoise La Gantoise
RSCA Futures RSCA Futures 09/08 KV Courtrai KV Courtrai
Patro Eisden Maasmechelen Patro Eisden Maasmechelen 09/08 KSC Lokeren KSC Lokeren
Lierse SK Lierse SK 09/08 SK Beveren SK Beveren
RWDM Brussels RWDM Brussels 09/08 Lommel SK Lommel SK
Eupen Eupen 09/08 FC Liège FC Liège
Club Brugge NXT Club Brugge NXT 10/08 Francs Borains Francs Borains
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2025 www.walfoot.be All Rights Reserved