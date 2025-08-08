Vers un départ de Courtrai ? Brecht Dejaegere évoque son avenir

Le KV Courtrai a été relégué la saison dernière en Challenger Pro League. Un sérieux revers pour Brecht Dejaegere.

La relégation de la Jupiler Pro League a été un coup dur pour Brecht Dejaegere. Des rumeurs ont même circulé sur un possible départ du KV Courtrai. "Jusqu’au premier jour de notre reprise, j’ai eu du mal à tourner la page, car je voulais continuer à jouer en première division", confie-t-il dans le Krant van West-Vlaanderen.

Mais ce qu’il a vu au KV Courtrai l’a convaincu de rester. Selon lui, la nouvelle structure mise en place portera ses fruits et est digne de la première division.

Le club doit toutefois remonter rapidement. : "J’ai 34 ans et il me reste un an de contrat. Je me sens bien. Même si je suis bien conscient qu’il n’y a pas beaucoup de joueurs plus âgés que moi en première division."

Son histoire fait penser à celle de Jelle Vossen. Un scénario similaire, avec un titre de champion et une remontée en D1, serait évidemment le bienvenu à Courtrai.

Mais la boucle que le KV Courtrai espérait boucler, comme Dejaegere l’avait évoqué l’an dernier, semble aujourd’hui un peu moins certaine, conclut-il à propos de son avenir. "Dans le football, tout peut changer très vite, donc je ne dis jamais jamais. Mais je suis encore très heureux ici. Mon amour pour le club est immense. Si je peux conclure mon histoire ici de belle manière, ce serait formidable."