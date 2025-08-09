"Je m'en fous, c'est samedi qu'il faudra marquer" : Oumar Diouf rempli de détermination avant d'affronter la KAS Eupen

"Je m'en fous, c'est samedi qu'il faudra marquer" : Oumar Diouf rempli de détermination avant d'affronter la KAS Eupen
Photo: Instagram : oumar.diouf54

Oumar Diouf disputera certainement son premier match officiel avec le RFC Liège ce samedi soir. Le nouveau buteur liégeois espère bien déjà marquer son premier but quelques jours seulement après sa signature.

Beaucoup de nouveaux joueurs ont rejoint le RFC Liège cet été. Les dirigeants sang et marine ont été actifs avec les signatures de Fadel Gobitaka (ailier gauche), Jordi Belin (gardien de but), Kylian Hazard (ailier gauche), Simon Paulet (milieu central), Oumar Diouf (avant-centre), Eric N’Jo (défenseur central), Alexis André Jr. (gardien de but) et Kevin Shkurti (milieu défensif). L'un des transferts qui a pris le plus de temps à se conclure, c'est celui d'Oumar Diouf. En test avec l'équipe, l'annonce officielle de sa signature a quelque peu traîné.

Finalement, il a bel et bien signé dans la Cité ardente. Le Sénégalais a paraphé un contrat jusqu'en juin 2027. Ce samedi, il devrait faire ses grands débuts officiels.

Le RFC Liège se déplace à Eupen pour son premier match de la saison en championnat. Le nouveau buteur, qui remplacera Zakaria Atteri parti chez les Pandas, espère déjà ouvrir son compteur buts.

Au micro de Sudinfo, il n’a pas hésité à saluer les fans liégeois : "J’ai immédiatement senti que je rentrais dans une famille. On m’a beaucoup parlé des supporters, que j’ai pu rencontrer durant le Fan Day. Je sais déjà que l’on a les meilleurs fans de Division 1B !"

"Je suis très excité à l’idée de disputer le premier match. Les buts que j’ai inscrits lors de la préparation, je m’en fous, c’est samedi qu’il est important de marquer !", conclut-il avec ambition. Le buteur a marqué un total de cinq buts lors des matchs de préparation qu'il a disputés avec son nouveau club.

Division 2

 Journée 1
RFC Seraing RFC Seraing 1-2 Beerschot Beerschot
Olympic Charleroi Olympic Charleroi 1-4 La Gantoise La Gantoise
RSCA Futures RSCA Futures 1-3 KV Courtrai KV Courtrai
Patro Eisden Maasmechelen Patro Eisden Maasmechelen 20:00 KSC Lokeren KSC Lokeren
Lierse SK Lierse SK 20:00 SK Beveren SK Beveren
RWDM Brussels RWDM Brussels 20:00 Lommel SK Lommel SK
Eupen Eupen 20:00 FC Liège FC Liège
Club Brugge NXT Club Brugge NXT 10/08 Francs Borains Francs Borains
