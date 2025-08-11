🎥 Buteur décisif mais hué à domicile : Wout Faes reprend la saison en faisant du Wout Faes

Leicester a renvsersé Sheffield Wednesday hier soir. Wout Faes a commencé la rencontre sur le banc mais a offert la victoire aux siens.

Wout Faes est toujours dans une situation délicate à Leicester. Le défenseur belge n'a pas caché qu'il ne souhaitait pas accompagner les Foxes en Championship. Mais pour la reprise, il était faute d'offre satisfaisante, toujours bien là dans le noyau.

Et pour ce match d'ouverture contre Sheffield, son nouvel entraîneur Marti Cifuentes l'a fait débuter sur le banc, un premier signal fort. Le début de match s'est avéré frustrant pour les locaux, Sheffield menant 0-1 au repos.

Faes en supersub

Les Foxes s'en sont alors remis aux phases arrêtées pour revenir dans le coup. C'est d'abord un coup franc de Jannik Vestergaard qui a fait mouche en début de deuxième acte. Avant que Wout Faes ne monte au jeu...sous les huées de ses propres supporters.

Le King Power Stadium ne lui a pas pardonné ses envies d'ailleurs et ses erreurs à répétition. Capable du meilleur comme du pire, le Diable Rouge a opté pour la première option malgré la bronca générale.

C'est en effet lui qui a offert la victoire au sien d'un fameux coup de casque sur corner dans les cinq dernières minutes du temps réglementaire. Avant de rageusement mettre sa main derrière l'oreille, un doigt sur la bouche, pour encore un peu plus diviser les supporters. Un dernier cadeau d'adieu à la Wout Faes ?