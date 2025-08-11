📷 L'Union Saint-Gilloise dévoile un maillot extérieur très original

📷 L'Union Saint-Gilloise dévoile un maillot extérieur très original
Photo: © photonews
L'Union Saint-Gilloise a décidé de ne pas changer de maillot domicile cette saison, pour des raisons écologiques et pour éviter des dépenses à ses supporters. Mais ces derniers voudront certainement s'offrir le nouveau maillot extérieur du champion de Belgique.

L'USG, fidèle à son image, a opté pour une saison 2025-2026 de transition : pas de nouveau maillot domicile pour le champion de Belgique, qui continuera à jouer avec les kits de la saison passée à domicile. Une belle initiative, mais l'Union a tout de même présenté ses nouveaux maillots away ce lundi.

Les supporters unionistes ont ainsi pu découvrir un maillot très spécial : toujours réalisé par Nike, il est blanc et arbore en motif le plan de Saint-Gilles et Forest, aux alentours du Stade Joseph Marien.

Un maillot qui a été réalisé... par un supporter :  "Le maillot a été conçu par le supporter Marc Janssens, dont la création a remporté notre concours de design pour les fans organisé fin de l’année dernière. Le maillot arbore une carte du quartier entourant le Stade Marien, où figurent à la fois Saint-Gilles et Forest. La carte et cette vue datent des années 1950", explique le club sur son site officiel.

"Le maillot « Ici, ici c’est Saint-Gilles » est agrémenté de touches bleu-gris, la même teinte étant utilisée pour l’écusson du club et la virgule Nike. L’Union portera ce maillot pour la première fois en déplacement à Dender le 13 septembre".

Enfin, Marc Janssen, le supporter qui a remporté ce concours de design et est donc à l'origine de ce nouveau maillot particulièrement original, recevra un exemplaire signé et encadré, conclut la RUSG dans son communiqué. 

