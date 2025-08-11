Axel Witsel refuse l'Udinese et se rapproche d'un nouveau défi en Espagne

Muzamel Rahmat
| 0 réaction
Axel Witsel refuse l'Udinese et se rapproche d'un nouveau défi en Espagne

Libre depuis le 1er juillet, Axel Witsel aurait refusé l'Udinese et se rapprocherait de Gérone. Le Belge a préféré rester en Espagne.

Axel Witsel sait que la fin de sa carrière approche, mais il n’a pas l’intention de se précipiter. Libre depuis le 1er juillet, l’ancien Diable Rouge a pris le temps de trier les offres et vient de décliner une proposition de l'Udinese.

À 36 ans, le milieu défensif veut jouer régulièrement. Witsel veut convaincre Rudi Garcia de l’emmener au Mondial 2026 avec la Belgique. Après trois saisons passées à l’Atlético Madrid, le Belge sait qu’il devra trouver un club qui lui garantisse du temps de jeu.

C’est dans cette optique que le Belge se rapprocherait de Gérone. Selon Het Nieuwsblad, les discussions seraient avancées avec le club catalan.

L’aventure en Catalogne pourrait s’étendre sur deux saisons selon la même source. Il devrait donc rester en Espagne, en Liga, un championnat qu'il connaît très bien.

Le Gérone FC fait partie depuis 2017 du City Football Group, propriétaire d'autres clubs comme Manchester City par exemple.

Udinese
Girona FC
Axel Witsel

