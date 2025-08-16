Une titularisation en guise... de mauvaise nouvelle pour Maarten Vandevoordt à Leipzig

Une titularisation en guise... de mauvaise nouvelle pour Maarten Vandevoordt à Leipzig
Photo: © photonews

Transféré en juillet 2024 contre 10 millions d'euros, Maarten Vandevoordt n'a disputé que douze matchs officiels depuis son arrivée au RB Leipzig. Et cette saison, il ne devrait pas beaucoup plus jouer, malgré sa titularisation en Coupe d'Allemagne.

Au début de l’été dernier, le jeune Maarten Vandevoordt quittait le Racing Genk pour devenir le deuxième gardien du RB Leipzig. Le club allemand avait déboursé 10 millions d’euros pour s’attacher ses services.

Conscient que son temps de jeu serait limité dans un premier temps, le portier de 23 ans a tout de même participé à douze rencontres toutes compétitions confondues la saison dernière : six en championnat, quatre en Coupe d’Allemagne et deux en Ligue des champions.

Cette saison, le gardien belge espérait obtenir un rôle plus important, en vue de la Coupe du monde 2026. S’il ne sera évidemment pas le portier titulaire, Vandevoordt espère figurer dans le groupe et prendre part à l’aventure.

Maarten Vandevoordt titulaire en Coupe d'Allemagne, mais sur le banc en Bundesliga

Il devra toutefois faire preuve de patience avant de devenir titulaire en Bundesliga. L’entraîneur Ole Werner a indiqué aux médias de Leipzig que Vandevoordt serait titulaire en Coupe, comme la saison dernière, tandis que Peter Gulacsi débutera le championnat, le gardien de 35 ans bénéficiant selon lui d’un avantage sur le plan athlétique.

C’est donc bien Vandevoordt qui commencera la rencontre à Sandhausen, ce samedi en DFB Pokal, tout comme Loïs Openda, tandis qu'Arthur Vermeeren et Johan Bakayoko commencent sur le banc.

Une nouvelle décevante pour le Belge, qui espérait retrouver le plaisir d’enchaîner les matchs et enfin montrer toute sa valeur à Leipzig. Il lui faudra se montrer à son meilleur niveau lors des occasions qui lui seront offertes.

