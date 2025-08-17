Adnan Januzaj avait été cité à Anderlecht, mais une décision aurait été prise concernant son avenir

Adnan Januzaj avait été cité à Anderlecht, mais une décision aurait été prise concernant son avenir
Adnan Januzaj semblait dans une impasse à Séville. Mais le club andalou a un effectif et des moyens très limités à sa disposition, ce qui semble avoir changé les choses.

Prêté à l'UD Las Palmas la saison passée, Adnan Januzaj (30 ans) paraissait ne plus avoir d'avenir au FC Séville. L'ancien ailier de la Real Sociedad et de Manchester United n'a disputé que 17 matchs pour les Andalous, et un départ cet été semblait se dessiner.

Inévitablement, le moulin à rumeurs a envoyé durant l'été Januzaj vers... son club formateur, le RSC Anderlecht. Olivier Renard, cependant, avait refusé de commenter cette rumeur, tout en affirmant que la plupart des noms qui circulaient étaient faux.

Januzaj restera-t-il à Séville ? 

Le RSCA ne semble en tout cas plus chercher de renfort offensif au poste d'Adnan Januzaj, qui pourrait qui plus est demander un salaire conséquent pour un résultat hasardeux. Mais la situation du joueur semble également avoir changé.

En effet, selon le média espagnol El Chiringuito, Adnan Januzaj pourrait rester à Séville cet été. C'est la préférence du joueur, qui aurait trouvé un accord avec le FC Séville pour réduire son salaire. Le club andalou n'a en effet pas beaucoup de moyens.

Mais pour Séville, c'est une bonne nouvelle, car alors que la reprise de la Liga est prévue pour ce week-end, les Andalous n'ont actuellement pas pu réussir le moindre transfert payant, se contenter d'attirer gratuitement Alfon Gonzalez et Gabriel Suaso. La saison sera longue. 

