Premier assist pour Ngoy, plusieurs Belges sur le terrain : match spectaculaire entre le Stade Brestois et Lille

Première titularisation en Ligue 1 pour Nathan Ngoy, et première passe décisive. L'ancien défenseur du Standard a parfois éprouvé des difficultés dans cette rencontre, mais il a su se montrer décisif au meilleur moment.

En France, la Ligue 1 reprend ses droits ce week-end. Ce dimanche, le LOSC et ses Belges se déplaçaient sur la pelouse du Stade Brestois, belle surprise de la dernière Ligue des Champions.

Au coup d’envoi, un seul de nos compatriotes faisait partie du onze de base de Bruno Genesio : Nathan Ngoy, l’ancien défenseur central du Standard, qui a disputé l’intégralité de la rencontre. Des interventions intéressantes, mais aussi quelques pertes de balle évitables et des duels perdus pour l’ex-Rouche, qui doit encore s’habituer au niveau du championnat.

En première période, les Lillois ont ouvert le score après 11 minutes grâce à Olivier Giroud, qui a trouvé le chemin des filets en Ligue 1 13 ans et 107 jours après son dernier but avec Montpellier. Les Dogues ont doublé la mise quinze minutes plus tard via l’Islandais Hakon Arnar Haraldsson. Peu avant le repos, Kamory Doumbia a relancé le suspense pour Brest en réduisant l’écart.

Nathan Ngoy décisif, du temps de jeu pour Vincent Burlet

À la pause, Bruno Genesio a fait entrer l’ancien international espoir belge Matias Fernandez-Pardo, qui a déjà déclaré vouloir jouer pour l’Espagne en équipe A. Un changement qui n’a pas empêché Kamory Doumbia d’égaliser avant l’heure de jeu.

Parfois en difficulté dans ses interventions défensives, Nathan Ngoy a su faire la différence offensivement. Sur un corner, il a sauté plus haut que tout le monde pour remettre le ballon à l’ancien Malinois Ngalayel Mukau, qui a permis aux Lillois de reprendre l’avantage à 25 minutes de la fin du temps réglementaire.

Un but décisif ? Pas vraiment. Trois minutes après la montée au jeu du jeune arrière gauche belge Vincent Burlet, Le Cardinal a de nouveau égalisé pour Brest, dans une rencontre spectaculaire. Ce fut le dernier but de la partie.

Partage spectaculaire entre Brest et Lille, avec pas mal de temps de jeu pour les joueurs belges : 90 minutes et une passe décisive pour Nathan Ngoy. Arnaud Bodart est resté sur le banc et Thomas Meunier était suspendu.