63 millions, 250 matchs de Série A et 106 sélections : voilà ce qu'Anderlecht devra surmonter contre l'AEK Athènes

63 millions, 250 matchs de Série A et 106 sélections : voilà ce qu'Anderlecht devra surmonter contre l'AEK Athènes

L'équipe de l'AEK Athènes compte plusieurs noms ronflants de ces dernières années. Beaucoup de joueurs sont néanmoins en perte de vitesse, et Anderlecht devra les déborder pour rejoindre la Conference League.

Reversé en barrages de la Conference League, le Sporting d'Anderlecht devra se défaire de l'AEK Athènes pour ne pas voir son aventure européenne déjà s'arrêter avant même le début du mois de septembre.

L'AEK est une équipe toujours difficile à manœuvrer, mais qui demeure jouable sur le papier. Aux tours précédents, les Grecs se sont qualifiés péniblement contre l'Hapoel Beer-Sheva (0-0 et 1-0), puis contre l'Aris Limassol, après prolongations.

Lire aussi… Quelles sont les chances d'Anderlecht contre l'AEK ? "Ce serait un exploit si nous passions"

Beaucoup d'expérience dans les cinq grands championnats

Quatrième du dernier championnat grec, derrière l'Olympiakos, le Panathinaïkos et le PAOK, le club dispose d'un effectif avec plusieurs noms ronflants, mais ils ne seront pas tous disponibles pour affronter Anderlecht. Anthony Martial, l'ancien attaquant de Manchester United, est écarté du groupe pour cette double confrontation, tandis qu'Erik Lamela, encore sous contrat la saison dernière, a raccroché les crampons.

Dans cet effectif, on recense tout de même le gardien Thomas Strakosha (208 matchs avec la Lazio), Domagoj Vida (105 sélections avec la Croatie), Roberto Pereyra (251 matchs de Serie A et 106 de Premier League), Luka Jovic (acheté par le Real Madrid à Francfort en 2019 pour 63 millions d'euros), ou encore les deux anciens de Pro League Aboubakary Koita et Răzvan Marin.

Răzvan Marin, toujours avec le Standard dans un coin de la tête

Un duel qui sera forcément particulier pour eux. Pour Koita, tout d'abord, qui n'a jamais marqué en onze rencontres face aux Mauves et qui voudra changer cette statistique, mais aussi et surtout pour Răzvan Marin, l'ancien du Standard.

Dans son bilan de quatre victoires, deux partages et trois défaites contre Anderlecht, il a délivré une passe décisive et inscrit deux buts, dont un lors du match définitivement interrompu pendant les Play-Offs 1 en 2018-2019. Comme l'ex-Trudonnaire, l'ancien Rouche pourra déjà parler du Lotto Park à ses coéquipiers et leur donner quelques petites informations sur leur adversaire bruxellois.

L'effectif de l'AEK Athènes est évalué à 71 M€, selon Transfermarkt. Celui d'Anderlecht flirte avec les 120 M€, ce qui donne un avantage aux Bruxellois sur le papier. Mais on le sait, la réalité du terrain est toujours différente, et les Mauves devront assurer l'essentiel ce jeudi au Lotto Park, puis la semaine prochaine en Grèce, pour valider leur accession en Conference League.

Anderlecht - AEK Athènes en live sur Walfoot.be à partir de 20:00 (21/08).

